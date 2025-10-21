El ayuntamiento presiona a los clubs díscolos: ya hay 3.660 inscritos en los Gay Games

Los Gay Games València 2026 continúan avanzando en los preparativos para la celebración de esta cita histórica en la ciudad. El evento que acogerá València suma ya más de 3.660 inscripciones para participar en la programación deportiva y cultural ofertada para el próximo mes de junio. Una cifra muy positiva que, desde la apertura hace un año del período de inscripción, ha permitido superar ya los datos de participación en los dos últimos encuentros en Guadalajara (2.634) y Hong Kong (2.381).

El Ayuntamiento de València ha facilitado estos datos después de que dos clubs LGTBIQ+ de Barcelona y València hayan anunciado su boicot a los juegos por la política que vienen aplicando las instituciones valencianas respecto a este colectivo. Este pasado fin de semana, además, se han citado en Alicante una treintena de clubs de toda España para debatir precisamente su participación en el evento. Y de la misma forma, la Federación Internacional que organiza los Gay Games ha anunciado que continúa con el evento a pesar de las dudas que le generan esas políticas.

Por nacionalidades, a ocho meses de la celebración de los juegos destaca la fidelidad de los participantes de Estados Unidos, Canadá y Australia. Del mismo modo, coge fuerza la presencia europea respecto a citas anteriores con países como Italia, Portugal, Reino Unido y España.

Celebrar la diversidad

En este sentido, desde la organización se recuerda que los Gay Games València será un evento único para el colectivo LGTBIQ+ en el que se celebrará la diversidad por encima de todo. En estos juegos se desarrollarán actividades de hasta 37 disciplinas deportivas distintas como el bádminton, esgrima o atletismo, entre otros. Además, los juegos de València contarán con actividades de dos deportes con arraigo local, como el colpbol y la pilota valenciana, para poner en valor la cultura y la tradición deportiva de nuestra región.

Por ello, es necesario destacar que los juegos conservarán y respetarán la esencia natural de los juegos, fomentando los principios de igualdad y diversidad propios de todas las ediciones. Por ello, desde la organización animan al colectivo LGTBIQ+ nacional e internacional a sumarse a este evento, que se celebrará en la ciudad del 27 de junio al 4 de julio de 2026.