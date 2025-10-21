Ramón Gómez Ferrer, hijo predilecto de València en el año 1920

No figura en el listado histórico del Ayuntamiento de València, pero es de justicia recordar que Ramón Gómez Ferrer, primer catedrático de Pediatría de la Facultad de Medicina de València, fue nombrado hijo predilecto de la ciudad en el año 1920. Así se recoge en el título remitido a este periódico por su nieto Javier Gómez-Ferrer Sapiña, que ha querido poner de nuevo en valor el nombre de su abuelo aprovechando el reportaje publicado por este periódico, en el que no aparecía el nombre de Gómez Ferrer al no estar en la reseña histórica oficial del consistorio.

"El excelentísimo Ayuntamiento de València, en sesión de 22 de marzo de 1920, teniendo en cuenta los merecimientos del ilustre médico valenciano Don Ramón Gómez Ferrer, acordó nombrarle hijo predilecto de la ciudad", reza el título oficial.