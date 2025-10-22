La asociación Xaloc de Russafa impulsa un proyecto para erradicar la violencia en la infancia

La asociación sin ánimo de lucro y atención a la infancia Xaloc Russafa presenta su nuevo proyecto "Aprender en familia: por una infancia libre de violencia, una iniciativa financiada por Educo y la Unión Europea, destinada a sensibilizar y formar a las familias sobre la prevención de la violencia hacia la infancia y la adolescencia.

El proyecto tiene como objetivo informar a madres, padres y personas cuidadoras sobre los diferentes tipos de violencia que pueden afectar a niños, niñas y adolescentes, su impacto y prevalencia, así como los canales de denuncia y los recursos disponibles para la atención de las víctimas. Además, busca fortalecer las competencias parentales y promover la parentalidad positiva, fomentando el buen trato y las relaciones saludables en el entorno familiar.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la actividad que desarrolla diariamente la asociación Xaloc Russafa por promover la inclusión social y la igualdad de oportunidades, favoreciendo la participación ciudadana mediante programas de prevención, sensibilización y apoyo socioeducativo.

Desde su fundación en 2007, Xaloc Russafa trabaja activamente en los barrios de Russafa, Ciutat Vella y Quatre Carreres, apoyando a menores y familias en situación o en riesgo de exclusión social. A lo largo de su trayectoria, la entidad ha beneficiado a más de 1.000 personas, desarrollando proyectos que impulsan la educación, el bienestar emocional y la cohesión comunitaria. "La igualdad de oportunidades no es solo un derecho, es una responsabilidad colectiva", destaca María Hospitaler, trabajadora social de Xaloc Russafa. "Por eso trabajamos en red, para que ninguna familia se quede atrás".