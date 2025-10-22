Chollo inmobiliario en València: Hasta cinco alturas y garaje independiente por 220.000 euros

La compra de una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para los ciudadanos. El auge de los precios y la falta de oferta hacen de la vivienda todo un reto, especialmente para los jóvenes. Por eso, la búsqueda de ofertas en el mercado de segunda mano gana puntos en las zonas donde no hay vivienda nueva o la que hay es inalcanzable. En el caso de València, las ofertas en este tipo de inmuebles prácticamente desaparecen en pocas horas dada la altísima demanda.

En pleno barrio de Castellar encontramos este inmueble con gran potencial. Aunque está para reformar, los 150 metros cuadrados de este inmueble lo convierten en una propiedad que podría revalorizarse puesto que ofrece la posibilidad de construir hasta 5 alturas. Por 220.000 euros, la casa dispone de unos 150 m2 y cuenta con una terraza. Tiene tres dormitorios disponibles, un baño y garaje independiente.

Con todo esto se convierte en una oportunidad única para diseñar en ella la casa de ensueño para tu familia sin ninguna limitación.

El inmueble se encuentra en Castellar, un barrio de Valencia caracterizado por su tranquilidad y calidad de vida, ingredientes perfectos para instalarse a largo plazo. La zona cuenta con un acceso fácil al transporte para llegar al corazón de la capital rápidamente. Además, cuenta con todo tipo de servicios a mano: tiendas, supermercados, colegio y hasta una piscina municipal a escasos metros del inmueble.

Casa en venta en Castellar / tucasa

Con sus casi 150 m2 y la posibilidad de reformarla y ampliarla al gusto, la vivienda se presenta como una opción única sobre la que cimentar a tu antojo tu futuro hogar. Contiene un gran potencial por su precio de 220.000 euros, con un precio por metro cuadrado a la mitad que la media en este mismo barrio.