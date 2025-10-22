Detenido un "pirómano" de contenedores en València

Agentes de la Policía Local de València han detenido esta madrugada a un hombre de 42 años como presunto autor de varios incendios en contenedores de la ciudad, que han afectado a dos bicicletas, fachadas de varios establecimientos y un coche.

Según han relatado, a las 6:40 horas una patrulla de la Comisaría de Proximidad del Marítimo ha observado como en el cruce de la calles Progreso con Justo Villar, una gran llama que provenía de cuatro contenedores, por lo que han avisado a Bomberos.

Además de los contenedores de vidrio, cartón, y residuos orgánicos, el fuego ha quemado dos bicicletas y varios puntos de la fachada de la calle y una tienda de antigüedades y un restaurante de la calle Justo Villar, a la altura del número 40. El fuego también ha alcanzado a un coche que estaba estacionado junto a los contenedores.

A la media hora, otra patrulla ha detectado un incendio en un contenedor situado a la altura del número 11 de la misma calle, que han sofocados los propios agentes con sus extintores.

Investigación policial

A continuación se ha montado un dispositivo policial en el que unas patrullas se encargaban de velar por la seguridad de los vecinos que viven en las zonas afectadas, mientras que otras unidades policiales se encargaban de localizar al autor de los incendios, recogiendo información de testigos y dando batidas por la zona.

Varios vecinos han coincidido en la descripción de un hombre que había estado cerca de los diferentes puntos en los que se había producido el fuego.

A los pocos minutos una de las patrullas ha localizado a un sospechoso en la calle Vicente Gallard y al realizarle un cacheo los agentes han localizado en el interior de una mochila seis mecheros y varios envases vacíos de sprays inflamables completamente vacíos.

Contenedores quemados esta madrugada en València. / Levante-EMV

Además, los agentes han reconocido al sospechoso como el causante de otros incendios en ocasiones anteriores. Han comprobado que había participado en tres sucesos similares durante los dos últimos años.

Por ello se ha procedido a la detención de D.L.M, de 42 años de edad que ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial en la Central de Detenidos.

Mientras los agentes trasladaban al detenido, éste ha admitido ser el autor de los incendios.