Los Gay Games valencianos se quedan sin apoyo en España y Portugal

La mayoría de los clubes que integran la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+ (ADI LGTBI+) ha decidido no apoyar la XII edición de los Gay Games, el evento multideportivo internacional que se celebrará en València en 2026. Esta decisión se adoptó durante su asamblea anual celebrada el pasado 18 de octubre en Alicante, con la participación de 16 de las 24 asociaciones que forman parte de la Agrupación.

En la votación, ocho clubes se pronunciaron en contra de respaldar la organización de la competición (Chrysallis, Dimove, Diverceres, Dracs, Faciendo Camín, Madminton, Panteres Grogues y Titanes); cinco optaron por abstenerse (Indea, GMadrid Sports, Halegatos, Miaukatuz y Samarucs), y tres mostraron su apoyo (Cierzo, Entendemos y Madpoint).

En el ámbito de la Comunidad Valenciana, dos de las cuatro entidades socias (Dimove y Dracs) votaron en contra, mientras que Entendemos se mostró a favor y Samarucs se abstuvo. En esta ocasión, la votación tiene carácter vinculante para los clubes participantes.

Según indican desde ADI, esto no cuestiona el trabajo ni el legado de la Federación de Gay Games, sino que responde al contexto político actual. "La negativa se basa en dos motivos: haber minimizado la presencia de asociaciones y entidades LGTBI+ en la organización, cuando formaban parte desde el inicio; y el recorte legislativo de derechos a personas LGTBI+, especialmente contra las personas trans, promovidos por el actual gobierno de la Comunidad Valenciana", precisan las mismas fuentes.

Minimizar la presencia de asociaciones en los Gay Games

El comunicado explica que desde el primer momento, las asociaciones LGTBI+ de Valencia, entre las que se encuentran clubes de ADI LGTBI+, se implicaron en la redacción de propuestas y en la defensa de la autodeterminación de género, favoreciendo que las categorías deportivas sean realmente inclusivas. Este esfuerzo se materializó en 2021 con la elección de València como sede de los Gay Games para 2026, convirtiéndose en el segundo mayor evento que acogerá la ciudad, con una previsión de 15.000 deportistas que participarán en 37 disciplinas diferentes. Entre 2021 y 2023, las asociaciones consiguieron estos compromisos para la participación real del colectivo.

"Sin embargo, con el cambio de gobierno en la Comunidad Valenciana, tras las elecciones de 2023, no se hizo el traspaso del control de la organización de los Gay Games a las entidades LGTBI+ valencianas, lo cual aleja el proyecto de su base comunitaria y del colectivo local. Asociaciones que incluso recibieron una subvención nominativa de 240.000 euros, como el club Dracs, que forma parte de ADI LGTBI+, la rechazaron por este motivo", explican en la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+.

Recorte de derechos a personas LGTBI+

Las mismas fuentes señalan que uno de los motivos de elección de València como sede de los Gay Games 2026 era que tenía una de las legislaciones LGTBI+ más avanzadas del mundo en ese momento. Sin embargo, en los últimos meses, "el Gobierno de la Generalitat Valenciana ha modificado la Ley Trans Valenciana, reducido recursos destinados a políticas de igualdad, rechazado tipificar las terapias de conversión como delito y prohibido la bandera LGTBI+ en espacios institucionales. En el ámbito deportivo, el Gobierno valenciano ha eliminado la participación de mujeres y hombres trans en sus respectivas categorías, restringiendo de igual modo el uso de vestuarios e instalaciones", añaden.

Para los clubes LGTBI+ de España y Portugal estas acciones representan un grave retroceso en los derechos fundamentales de todas las personas y no pueden ser normalizadas ni maquilladas mediante la colaboración en un evento deportivo internacional.

3.660 inscritos hasta la fecha

Cabe recordar que la semana pasada la Federación Internacional de los Gay Games ya emitió un comunicado desmarcándose de las políticas en materia de Igualdad de PP y Vox, pero ratificando su decisión de seguir adelante con la competición por la visibilidad que esta lleva 40 años proporcionando al colectivo LGTBI+.

Por su parte, el Ayuntamiento, haciendo oídos sordos a la polémica suscitada en las últimas semanas —el club catalán Panteres Grogues y el valenciano Dracs ya se habían desvinculado por los mismos motivos— anunció ayer que los Gay Games de València ya superan el número de inscritos de las dos ediciones anteriores con un total de 3.660 personas registradas. El consistorio destacaba la fidelidad de los deportistas australianos, estadounidenses o canadienses, muy probablemente ajenos a la disidencia de los clubes locales.