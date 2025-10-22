La prensa internacional sitúa a València en el centro de la "turismofobia"

València lleva años acostumbrada a leerse en la prensa internacional por razones casi siempre halagadoras. La mejor ciudad del mundo donde vivir, el mejor destino europeo para viajar, la capitalidad continental del diseño, de la política verde y sostenible, de la diversidad con los Gay Games, etc. Sin embargo, el escaparate internacional no resulta del todo inocuo y su atractivo turístico ha terminado tensando la convivencia entre vecinos y visitantes en determinados puntos de la ciudad, tal como quedó demostrado el pasado domingo tras el enganchón en la calle Danzas, en Ciutat Vella, en el entorno de la Lonja y el Mercado Central.

Según explicó la plataforma por el derecho a la vivienda Entrebarris, el incidente se produjo en el marco de una protesta por el desalojo del local okupado BSOA Ca la Caixeta. En el colectivo cuentan que los turistas quisieron atravesar en bici la calle donde se estaba celebrando el acto y "no quisieron ni bajar de la bici ni reducir la velocidad. Ante esta intransigencia", continúa el texto, "el vecindario gritó "Tourist Go Home" y el grupo de turistas se puso agresivo". En el vídeo puede verse como los turistas, de origen neerlandés, increpan a los vecinos de Ciutat Vella con gritos de “fuck you!”.

El choque ha vuelto a situar a València en el foco de la prensa internacional pero el retrato ahora es menos favorecedor. Así, en tabloide británico The Sun, por ejemplo, publica una noticia con el encontronazo titulada “Vándalos antituristas españoles gritan «vete a tu país» en un dramático enfrentamiento con turistas ciclistas... que responden con cánticos de «que te jodan»”. El subtítulo explica que “este es el último incidente en la lucha contra el turismo de masas en España”, y dentro la noticia cuenta: “En medio de los empujones, una bicicleta cae al suelo, mientras uno de los ciclistas, al borde de las lágrimas, observa la escena desde una distancia segura. Cuando los turistas holandeses finalmente logran escapar, se les oye gritar «jódanse» mientras agitan los puños en el aire hacia sus agresores”.

The Sun explica a sus lectores que esto, lejos de ser un incidente aislado, se inserta en una serie de protestas españolas contra el turismo de masas, algunas de las cuales acabaron con “manifestantes insultando a los turistas” o “turistas siendo rociados con pistolas de agua”. A continuación, el diario recoge una serie de testimonios de ex residentes de València que manifiestan haberse sentido decepcionados por el incidente.

El también británico Daily Express —de cariz igualmente sensacionalista— se hace eco del choque entre vecinos y turistas y aporta un toque de color al cuadro: “Los transeúntes, conmocionados, observaban atónitos la escena que se desarrollaba ante ellos, tras una ola de protestas callejeras contra el turismo de masas en España a principios de este año”, contextualiza.

Y el Daily Mail describe el momento de forma similar con pasajes como: “El turista angustiado fue filmado gritando cuando la bicicleta de otro ciclista cayó al suelo durante una caótica ronda de empujones y empellones”. O “uno de los turistas se dio la vuelta, levantó el puño en el aire y gritó «que te jodan», a lo que se sumó uno de sus compañeros. En respuesta, una de las lugareñas se levantó provocativamente la camiseta y se dio una palmada en el trasero para burlarse de ellos”.

En Argentina, el diario Clarín se adorna con sustantivos como “pesadilla” y asegura: “Afortunadamente, nadie salió herido, y la situación no pasó de gritos e insultos. Vivencia que no dejó de arruinar el paseo de quienes tuvieron que irse espantados, mientras que los demás celebraron y algunos hasta se burlaron mostrando su cola a los viajeros de origen neerlandés”.

Y hasta diarios en francés como La Dépêche o el suizo Blick recogen el incidente para redundar en la idea de que la escena, con “insultos, empujones y gritos”, se ha convertido “en símbolo del hartazgo ante el exceso de turismo en España”.

Pero no solo eso, tal como explicaron desde Entrebarris y la plataforma ‘Veïnat en Perill d'Extinció’, “más allá del incidente, la verdadera violencia que hay en València se produce con la expulsión de los vecinos mediante desahucios violentos, la saturación diaria del espacio público, la imposibilidad de descansar en casa por el ruido de la calle o la mercantilización de los barrios. Y lamentan "el intento de criminalizar la lucha vecinal y por la vivienda que se está produciendo desde el incidente del domingo".