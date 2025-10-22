El rastro de València cambia de día: estos son los motivos

El rastro de València cambiará de fecha el fin de semana del 25 y 26 de octubre al coincidir en lugar y fecha con el Medio Maratón. Así, de forma excepcional, el rastro se adelanta un día y pasará del domingo, 26 de octubre, al sábado, 25 de octubre. Así se ha aprobado por una moción del concejal de Comercio y Mercados, Santiago Ballester.

El rastro de València se celebra los domingos y festivos en una zona ajardinada de la avenida de Tarongers esquina con Lluís Peixó. Pero el próximo domingo, 26 de octubre, está prevista también la celebración del Medio Maratón de València, que discurre por la misma zona.

El cambio de fecha aprobada por la Concejalía de Comercio y Mercados tiene como objetivo no interferir en el transcurso de la prueba atlética y permitir a la vez la celebración en condiciones del rastro.