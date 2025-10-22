El rastro de València cambia de día: estos son los motivos
Pasará del domingo, 26 de octubre, al sábado 25
El rastro de València cambiará de fecha el fin de semana del 25 y 26 de octubre al coincidir en lugar y fecha con el Medio Maratón. Así, de forma excepcional, el rastro se adelanta un día y pasará del domingo, 26 de octubre, al sábado, 25 de octubre. Así se ha aprobado por una moción del concejal de Comercio y Mercados, Santiago Ballester.
El rastro de València se celebra los domingos y festivos en una zona ajardinada de la avenida de Tarongers esquina con Lluís Peixó. Pero el próximo domingo, 26 de octubre, está prevista también la celebración del Medio Maratón de València, que discurre por la misma zona.
El cambio de fecha aprobada por la Concejalía de Comercio y Mercados tiene como objetivo no interferir en el transcurso de la prueba atlética y permitir a la vez la celebración en condiciones del rastro.
Suscríbete para seguir leyendo
- El ayuntamiento y los vecinos de la Malva-rosa acordarán qué bloques de las Casitas Rosas se derriban
- El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes
- La Zona de Bajas Emisiones de València empezará a multar el 1 de diciembre a los coches de fuera de la provincia
- La cresta del Ágora que nunca fue (ni será): 11 millones abandonados en el viejo cauce
- Los dos pueblos valencianos que celebran la elección de Carmen Prades y Marta Mercader
- El cambio del topónimo de València bate un récord con 1.041 alegaciones al plan
- Dolor en Patraix por el fallecimiento de la fallera mayor del 50A de la falla Humanista Mariner
- Incredulidad y emoción en la designación de Marta Mercader como Fallera Mayor Infantil de València