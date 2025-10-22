Urbanismo aprueba la ampliación del IVO

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de València ha aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno, en contra de Compromís y la abstención del grupo Socialista, la ampliación de las instalaciones de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) en su ubicación actual. Esta actuación permitirá aumentar las instalaciones del IVO, las zonas verdes en la calle Doctor Olóriz (barrio de Tendetes), así como ampliar el CEIP Doctor Olóriz, ya que “se agrupa todo el equipamiento asistencial sanitario en una única localización, lo que redundará en beneficio de las personas enfermas", y "se reduce la superficie del parque" situado enfrente, que es donde se harán los nuevos edificios, ha explicado el concejal de Urbanismo, Viviendas y Licencias, Juan Giner.

En concreto, las futuras instalaciones se construirán en una superficie de 1.743 metros cuadrados, donde se materializarán unos 16.000 metros cuadrados de techo que permitirá la construcción de dos bloques hospitalarios: uno con cinco alturas y otro con 12. De manera paralela, se cambiará la calificación de tres ámbitos de suelos que pasarán a ser zonas verdes. Estos se sitúan entre las calles del Doctor Machí, Reus y Periodista Llorente, colindantes al edificio de Bombas Gens, así como las parcelas dotacionales situadas, por un lado, en la intersección de la calle del Professor Beltrán Báguena y la avenida Menéndez Pidal, y, por otro lado, la parcela conformada por las calles de Francesc Tárrega, Tramuntana y l’Enginyer la Cierva.

Centro de referencia

“El IVO – ha señalado Giner – es un centro referente en València y en toda España por su trabajo, su calidad y su función social, y ahora debemos corresponder trabajando para que pueda crecer y siga atendiendo a las personas enfermas de cáncer”.

Cabe recordar que en el Pleno del pasado mes de mayo ya se ratificó la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir esta ampliación, cuyo expediente urbanístico ya se sometió a consulta y que cuenta con informe ambiental favorable emitido por los servicios municipales.