El futbolista Sol Campbell y la actriz Kelly Rutherford, en el Valencia Digital Summit

Sol Campbell, capitán y leyenda del fútbol inglés (jugó en el Arsenal), campeón de la Premier League y tres veces jugador de la Copa del Mundo; y Kelly Rutherford, actriz estadounidense conocida por sus papeles en televisión como Megan Lewis en el drama Melrose Place y Lily van der Woodsen en la serie Gossip Girl; han asistido al Valencia Digital Summit. Los dos están haciendo importantes inversiones en startups y se han hecho unas fotos con la alcaldesa de València, María José Catalá, que ha participado en la inauguración del evento en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.