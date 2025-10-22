Vaivén
El futbolista Sol Campbell y la actriz Kelly Rutherford, en el Valencia Digital Summit
València
Sol Campbell, capitán y leyenda del fútbol inglés (jugó en el Arsenal), campeón de la Premier League y tres veces jugador de la Copa del Mundo; y Kelly Rutherford, actriz estadounidense conocida por sus papeles en televisión como Megan Lewis en el drama Melrose Place y Lily van der Woodsen en la serie Gossip Girl; han asistido al Valencia Digital Summit. Los dos están haciendo importantes inversiones en startups y se han hecho unas fotos con la alcaldesa de València, María José Catalá, que ha participado en la inauguración del evento en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El ayuntamiento y los vecinos de la Malva-rosa acordarán qué bloques de las Casitas Rosas se derriban
- El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes
- La Zona de Bajas Emisiones de València empezará a multar el 1 de diciembre a los coches de fuera de la provincia
- La cresta del Ágora que nunca fue (ni será): 11 millones abandonados en el viejo cauce
- Los dos pueblos valencianos que celebran la elección de Carmen Prades y Marta Mercader
- El cambio del topónimo de València bate un récord con 1.041 alegaciones al plan
- Dolor en Patraix por el fallecimiento de la fallera mayor del 50A de la falla Humanista Mariner
- Incredulidad y emoción en la designación de Marta Mercader como Fallera Mayor Infantil de València