El ayuntamiento adjudica la construcción de un edificio de 90 viviendas de alquiler asequible en Quatre Carreres

La Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia (AUMSA) ha adjudicado, en la reunión del Consejo de Administración celebrada hoy, las obras para la construcción de un edificio de 90 viviendas de protección pública en el barrio de Quatre Carreres, destinadas a alquiler asequible que se incluye dentro del Plan + Vivienda impulsado desde la Delegación de Urbanismo, Vivienda y Licencias del Ayuntamiento de València, por 18.197.657,91€ a la empresa Abala Infraestructuras S.L.

Según ha explicado el presidente de Aumsa y concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Valencia, Juan Giner, “la nueva obra que hoy se adjudica supone un paso definitivo para completar el Plan + Vivienda, ya que la empresa Aumsa ya tendrá en marcha la totalidad de las 307 viviendas que se incluyen dentro del Plan + Vivienda y que tiene como objetivo construir casi 1.000 viviendas al final de esta legislatura”.

“Durante los dos últimos años, ha continuado Juan Giner, la vivienda se ha situado en el centro de nuestra política municipal con decisiones claras que han permitido promover diferentes iniciativas, impulsar las viviendas que estamos construyendo e iniciar nuevos proyectos como es la adjudicación del edificio de 90 viviendas que hoy se pone en marcha”.

Veinte millones

A la licitación de este edificio en el barrio de Quatre Carreres, que contaba con un Presupuesto Base de Licitación de 20.778.326 euros, se presentaron 8 empresas. Una vez realizado todo el procedimiento se ha elevado la propuesta de adjudicación a la empresa Abala Infraestructuras S.L por 18.197.657 euros al Consejo de Administración. El nuevo proyecto de Aumsa supone la construcción de un edificio con 90 viviendas de alquiler asequible, en una parcela de 1.428 m2 de superficie y una edificabilidad de 8.288 m2 de techo y tendrán un plazo de ejecución de 22 meses.

Las 90 viviendas que se construirán en el barrio de Quatre Carreres, serán de diferentes tipologías, ya que contarán con uno, dos y tres dormitorios y estarán distribuidas en 10 plantas y un ático, a los que se añade dos sótanos de aparcamiento, trasteros y cuartos de instalaciones. Además, en la última planta se plantean espacios comunes para todos los residentes con una zona comunitaria de trabajo, lavandería y una sala comunitaria-gimnasio.

Figuración del edificio de 90 viviendas de alquiler asequible en Quatre Carreres / Levante-EMV

Programa intergeneracional

Este proyecto destaca por el programa intergeneracional que se desarrollará en la primera planta, que estará destinada a personas mayores, con espacios comunitarios, talleres, gimnasio y zonas comunes que permitirá su uso entre las familias y las personas mayores con el fin de fomentar la interacción en espacios para el mutuo cuidado.

Por último, en la planta baja del edificio se situarán las zonas comunitarias de recreo, zonas verdes y el aparcamiento para las bicicletas y en la cubierta del edificio se ha planteado una zona para el cultivo urbano.