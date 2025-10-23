Cortes de tráfico durante la Media Maratón en València

Este domingo, 26 de octubre, se celebrará en València la 34º edición de la Media Maratón. El evento provocará varias alteraciones en la circulación a lo largo de la ciudad entre las 7:30 y las 12:00 horas aproximadamente, aunque habrá zonas que permanecerán restringidas más tiempo. La Policía Local tiene preparado un dispositivo especial de casi 300 agentes para garantizar la seguridad y el tráfico durante la jornada.

Los cortes de tráfico estarán presente desde el viernes

La avenida dels Tarongers será la vía que más tiempo permanecerá cerrada al tráfico debido a que será el punto en el que comience y finalice la carrera. Desde las 22:00 horas del viernes hasta las 21:00 horas del domingo estará cortada entre la V-21 y Enginyer Fausto Elio en ambos sentidos.

Puntos en los que estará cortado el acceso a la avenida dels Tarongers durante la Media Maratón / Ajuntament de València

Durante la madrugada del sábado al domingo, desde las 4:30 horas, también estará vetado el acceso a la rotonda de avenida Catalunya-Tarongers, desviando la circulación por el interior del túnel de la V-21 hasta las 10:30 horas. El resto del tráfico, correspondiente a las calles que recorrerán los participantes, no se verá afectado hasta las 7:30 horas del día de la carrera y se espera que vuelva a la normalidad sobre las 13:00 horas, según anuncia el Ajuntament de València.

Recorrido de la Media Maratón de València / Ajuntament de València

Restricciones y puntos habilitados para el estacionamiento

El estacionamiento se verá restringido desde las 8:00 horas del sábado en las siguientes zonas: el Pla de la Saïdia, centro de la ciudad, paseo de l’Albereda, Doctor JJ Dómine, zona marítimo y desde las 22:00 horas en la calle Colón.

Por otro lado, se habilitarán cinco áreas de aparcamiento para quienes participen en la carrera en los siguientes puntos: en la avenida de Aragó, con 395 plazas; en Doctor Lluch, con 165 plazas; en la Universitat de València, con 470 plazas y en Univeristat Politècnica de València, con 680 plazas, ambos abiertos de 6:00 a 14:00 horas; y en el Centro Comercial Arena, con 1.250 plazas, gratis de 6:30 a 16:00 horas.

Zonas de estacionamiento habilitadas para los corredores de la Media Maratón / Ajuntament de València

El transporte público también se verá afectado

La EMT ha diseñado nuevas rutas tanto para el sábado, día del montaje, como para el domingo. Se han modificado hasta 40 líneas para el 25 de octubre. Para ver los nuevos recorridos haz clic aquí.

El día 26, mientras dure la carrera, se verán suspendidas las líneas C1, 19, 30, 31, 40, C2, 92, 93, 94 y 95. La vuelta a la normalidad está prevista para las 13:00 horas, menos en la avenida dels Tarongers que no estará disponible hasta aproximadamente las 21:00 horas.

A su vez, el paso del tranvía en ambos sentidos por la avenida en la que comienza la Media Maratón estará suspendido entre las 6:40 y las 12:00 horas del domingo.