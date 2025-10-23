Los huertos urbanos del Sociópolis siguen abandonados un año después de la dana

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València ha denunciado el “abandono absoluto” de los huertos urbanos de Sociópolis -en el pueblo de La Torre- y la “mentira reiterada” del gobierno de María José Catalá y Vox, después de comprobar ‘in situ’ que el recinto sigue cerrado y en un estado preocupante de degradación, pese a que el concejal de Agricultura de Vox aseguró el pasado mes de abril que “las actividades se retomarían con normalidad a partir de septiembre”.

Según ha explicado la concejala de Compromís Lluïsa Notario, “el gobierno municipal prometió que los huertos estarían operativos con la llegada de la temporada de cultivos de invierno, pero lo que hemos encontrado es un espacio lleno de cañas, basura y residuos, con la valla caída y sin ningún trabajo de rehabilitación en marcha”.

Visita al lugar

Notario ha recordado que el equipo de Compromís visitó recientemente el recinto junto con miembros de la asociación gestora Estimem l’Horta y que la imagen “es desoladora: no hay cultivos, ni trabajos de reparación, ni información para las personas usuarias”.

“La realidad desmiente completamente el relato del PP y Vox”, ha afirmado. “Nos dijeron que las obras estaban en ejecución, que se había repuesto la valla y que se habían adecuado los marcos de cultivo. Pues bien, no se ha hecho absolutamente nada. Es otra muestra más de su gestión basada en la propaganda y el desprecio hacia el trabajo comunitario”.

Según la respuesta oficial del Ayuntamiento, la rehabilitación de los huertos urbanos debía ejecutarse dentro del marco de las ayudas del Real Decreto-ley 6/2024 para reparar los daños causados por la dana de octubre de 2024. Sin embargo, Compromís denuncia que el gobierno municipal “no ha ofrecido ni fechas ni explicaciones sobre el estado del proyecto ni sobre cuándo se reabrirán los huertos”.

Degradación de los huertos urbanos de Sociópolis. / Levante-EMV

Símbolo de agricultura urbana

Notario ha lamentado que un proyecto que nació como símbolo de agricultura urbana, sostenibilidad y convivencia “esté literalmente abandonado por un gobierno que no cree ni en la huerta ni en la participación ciudadana”.

“Los huertos de Sociòpolis deberían ser un espacio vivo, verde y activo, pero ahora mismo son un solar lleno de suciedad. El gobierno municipal miente, no actúa y condena un proyecto con gran valor social y ambiental. Exigimos que cumplan sus promesas, que ejecuten las obras y que devuelvan a la ciudadanía su huerto urbano”, asegura la concejala de Compromís.