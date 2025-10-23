La Federación de los Gay Games se reúne en València en pleno boicot de los clubs al evento

La ciudad de València acoge, del 23 al 28 de octubre de 2025, la Asamblea General Anual de la Federación de Gay Games, un encuentro internacional que reunirá a 122 participantes, entre representantes de la Federación, delegados, entidades deportivas y culturales asociadas, así como a las dos ciudades candidatas a albergar los Juegos de 2030. Esta asamblea se produce justo después de que los clubs españoles y portugueses hayan anunciado su boicot al evento por haber sido excluidos de la organización de los juegos y por las políticas públicas relacionadas con el colectivo.

El Ayuntamiento de València, a través de la Fundación Deportiva Municipal (FDM) y la Fundació Visit València, ha colaborado en la gestión y coordinación de esta Asamblea, además de participar en la organización de los actos sociales y encuentros institucionales que tendrán lugar a lo largo de toda la semana. En la recepción celebrada en el Jardín Botánico la concejala de Deportes y presidenta de la Fundación Deportiva Municipal, Rocío Gil, ha dado la bienvenida a la ciudad a esta delegación y ha puesto en valor los Gay Games València 2026, juegos que consolidarán a la ciudad como referente internacional en diversidad, inclusión y deporte. “Más de 3.660 personas ya se han inscrito, lo que previsiblemente nos va a hacer superar cifras de ediciones anteriores; una noticia muy positiva para el colectivo LGTBIQ+ y la ciudad”, ha insistido la edil.

Durante el encuentro, que se celebra hasta el 28 de octubre, las y los delegados internacionales visitarán distintas instalaciones deportivas y culturales de la ciudad con el objetivo de conocer de primera mano los espacios donde se desarrollarán las competiciones y actividades de los Gay Games 2026, así como la riqueza patrimonial y el dinamismo cultural de València y su provincia. El encuentro contará también con la participación de representantes del colectivo LGTBIQA+ AVEGAL y miembros de la comunidad LGTBIQA+ local, que contribuirán a reforzar el espíritu inclusivo y comunitario que caracteriza tanto a los Gay Games como a la propia ciudad, ha anunciado el consistorio.

El programa de esta Asamblea incluye también la revisión de los informes de actividad de la Federación, el intercambio de experiencias entre entidades deportivas y culturales de distintos países, la actualización del estado de preparación de los Gay Games València 2026 y el refuerzo del compromiso común con los valores de participación, inclusión y excelencia personal.

Anuncio de la nueva ciudad sede para 2030

Asimismo, las dos ciudades aspirantes a organizar los Gay Games de 2030 presentarán oficialmente sus candidaturas ante la Federación. El proceso culminará con la selección de la próxima sede, que se anunciará el lunes 27 de octubre en el Palacio de la Exposición. Para ello se seguirá el mismo procedimiento que permitió que València resultara elegida anfitriona de la edición de 2026 durante la Asamblea General celebrada en Brighton (Reino Unido) el 11 de noviembre de 2021, en la que la ciudad superó a las candidaturas de Guadalajara (México) y Múnich.

“Para València, acoger la Asamblea de la Federación de Gay Games es una oportunidad para mostrar al mundo una ciudad abierta, acogedora y comprometida con la diversidad. València es un destino deportivo de primer orden, tenemos una oferta para el visitante imbatible y eso es lo que queremos mostrar a los representantes de la Asamblea, para que animen a los participantes y los juegos del 2026 ofrezcan la mejor cara de València ante el mundo. Estamos trabajando para que sea un evento inolvidable y un ejemplo de inclusión y convivencia”, ha señalado la concejala de Turismo, Paula Llobet.

Asimismo, la Federación de Gay Games y el Ayuntamiento de València han expresado su agradecimiento a todas las entidades y delegaciones participantes por su implicación en este encuentro, que supone un paso fundamental en la preparación de los Juegos de 2026 y en la elección de la futura sede de 2030.