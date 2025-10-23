El PSPV critica la política de tráfico en València tras el informe de la UPV sobre contaminación

El concejal socialista Javier Mateo ha alertado de “los graves riesgos para la salud derivados de la contaminación atmosférica en la ciudad de València y señala al tráfico rodado como principal causa”. Sin embargo, ha continuado, “el Gobierno negacionista de María José Catalá y Vox da la espalda a las recomendaciones de los expertos fomentando una política procohe que aumenta la salud y es un peligro para la salud pública”.

Mateo se ha pronunciado en estos términos sobre el informe de la Universidad Politécnica de València (UPV), que advierte de “cómo esta contaminación se dispara en los accesos a la ciudad, en parkings y grandes avenidas, mientras que disminuye notablemente en zonas verdes, parques y jardines”.

Dos modelos de ciudad

“Ante esta realidad se plantean dos modelos de ciudad”, ha señalado Mateo y ha contrapuesto que el de María José Catalá y Vox, “que apuesta por meter más coches incluso donde hoy no hay tráfico; y el del Partido Socialista, que defiende un gran corredor verde en los barrios del sur y una Zona de Bajas Emisiones que proteja la salud y el bienestar de los vecinos y vecinas de València”.

En este sentido, Mateo ha anunciado que el Grupo Socialista llevará al próximo pleno una moción para que el Ayuntamiento inicie “de inmediato” las obras del corredor verde en el tramo de San Marcelino, “una actuación que no depende del soterramiento de vías y que solo requiere voluntad política”.

“No hay excusas técnicas ni presupuestarias, solo falta compromiso”, ha aseverado. En este sentido, ha manifestado que el próximo martes, en el Pleno municipal, “veremos con su voto si Catalá, el PP y Vox están del lado de la salud de los barrios del sur o del lado del humo y la contaminación”.