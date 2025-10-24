El cheque-bebé sube su cuantía: estos son los requisitos

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València ha aprobado la convocatoria de ayudas municipales destinadas al fomento de la natalidad y la conciliación familiar correspondientes al próximo año, con el fin de apoyar a las familias ante los gastos derivados del nacimiento, adopción o acogimiento de hijas e hijos menores.

Estas ayudas, que cuentan con una dotación presupuestaria de 1.500.000 euros, se enmarcan en la política municipal de apoyo a las familias, la conciliación y la cohesión social, y se concederán mediante procedimiento de concurrencia no competitiva. De esta manera se garantiza la igualdad de trato entre todas las personas solicitantes que cumplan los requisitos establecidos. Tal como recuerda el acuerdo aprobado este viernes por la Junta de Gobierno Local, “la falta de natalidad es uno de los problemas acuciantes de la sociedad valenciana y la conciliación, una de las asignaturas pendientes”.

Cada unidad familiar podrá percibir una ayuda única de 400 euros por cada menor nacido, adoptado o acogido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, lo que supone un incremento de 100 euros respecto a la convocatoria anterior.

Para poder recibirlas, las personas progenitoras, adoptantes, acogedoras o tutoras deben acreditar una residencia en València de, por lo menos, cuatro años en el momento del nacimiento o inicio de la convivencia por adopción o acogimiento, empadronar al menor en la ciudad y estar al corriente de las obligaciones tributarias.

1,6 millones más para el comedor escolar

También se ha autorizado un incremento de las Ayudas de Comedor Escolar correspondiente al curso actual, subiendo de los 4 previstos a 5,6 millones. El gobierno municipal aprobó el pasado mes de marzo la convocatoria de ayudas destinadas a sufragar los gastos de comedor escolar y la escolarización infantil durante el mes de julio, correspondientes al próximo curso 2025-2026. Con este incremento se prevé sufragar los gastos de comedor del periodo comprendido entre los meses de septiembre a diciembre de este año. El objetivo de estas subvenciones municipales, según ha señalado el concejal portavoz Juan Carlos Caballero, es “promover el acceso a la educación infantil en igualdad de condiciones, mediante el apoyo a la alimentación escolar de las niñas y niños entre cero y tres años, además de facilitar la conciliación laboral y familiar a las familias con menores recursos económicos”.

Tienen derecho a recibir esta subvención el alumnado de Educación Infantil de entre cero y tres años empadronado en el municipio de València y que reúna los requisitos establecidos en las bases: la persona o personas progenitoras o los representantes legales de los menores deberán igualmente estar empadronados en el municipio de València, desde el momento de formalizar la solicitud y hasta la conclusión del curso escolar 2025-2026, salvo casos excepcionales y determinados en las bases.

Lógicamente, no optan a las ayudas al comedor escolar aquellos menores escolarizados en centros que dispongan de servicio gratuito de comedor. En caso de separación o divorcio de los progenitores, el empadronamiento sólo se le exige a quien tuviera atribuida la guarda y custodia. De igual manera, las escuelas o centros han de estar ubicadas en el término municipal de València, salvo algunas excepciones acreditadas y reguladas en la convocatoria.

Requisitos técnicos

Además de la renta anual familiar, la comisión técnica que otorga las ayudas contempla otros criterios de baremación como la situación familiar: familia numerosa general y especial, parto múltiple, familia monoparental y situación legal de desempleo de los miembros de la unidad familiar. Cabe destacar que no pueden ser beneficiarias de estas ayudas aquellas unidades familiares que superen determinados niveles de renta anual. Así, por ejemplo, una familia de cuatro miembros cuya renta anual familiar supere los 78.822,00 euros queda fuera del derecho a recibir una ayuda económica municipal.

Además, tienen garantizado el acceso a estas ayudas las familias que sean beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), sean titulares de una medida de protección de acogimiento familiar o exista en la familia alguna víctima de violencia de género.