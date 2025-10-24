Catalá vuelve a la carga contra la CHJ: "Es impresentable que tengamos que limpiar nosotros los barrancos"

El Ayuntamiento de València ha comenzado los trabajos de limpieza y retirada de residuos del barranco del Palmaret a su paso por el término municipal, en concreto a la altura de Carpesa y Massarrojos. La alcaldesa, María José Catalá, ha visitado hoy el cauce del barranco a la altura de Massarrojos para comprobar el estado de los trabajos, que posiblemente acabarán en la primera semana de noviembre ante la temporada de lluvias.

Catalá ha afirmado que “es muy probable que esta limpieza no se haya realizado en veinte años y creo que nunca se ha hecho una tarea de mantenimiento”. Para la alcaldesa, “nosotros hemos pedido a la Confederación Hidrográfica del Júcar la autorización para limpiar, aunque tenemos muy claro que no nos corresponde, pero vista la situación que vivimos desde la dana desde hace un año y visto el plan de prevención del Ayuntamiento de València, hemos considerado que todo lo que no haga la Confederación, no esperaremos a que lo hagan. Lo haremos nosotros y lo asumiremos como llevamos haciendo y como hicimos en el mes de agosto con el cauce del río Túria, que también limpió el Ayuntamiento de València”.

Catalá considera que “el hecho de que solo lo esté haciendo València, no resuelve el problema". Por eso, "la Confederación debe considerar y reconsiderar su posición y debe empezar a darse cuenta de que la misión fundamental, además de rehabilitar las infraestructuras dañadas por la dana, es la limpieza de los ríos y los barrancos, que es fundamental para prevenir situaciones como las que se vivieron hace un año”.

Según Catalá, “un año después de la dana, desde mi punto de vista, es impresentable que la Confederación Hidrográfica del Júcar esté esperando que los ayuntamientos tengan a bien hacer una limpieza sin coordinar las tareas, sin desarrollar una estrategia real y seria en todos los puntos conflictivos y sin asumir lo que le corresponde, que es la competencia de mantener todas estos cauces. Nosotros lo haremos, insisto, València no esperará a nadie, pero yo soy muy consciente de que puedo actuar en mi término municipal, pero también soy muy consciente de que fuera del término municipal de València no se está actuando y me parece una verdadera irresponsabilidad”.

Por último, la alcaldesa ha asegurado que remitirán la factura de la limpieza a la Confederación y que, en caso de no cobrarla, “la llevaremos a los tribunales, si es necesario”.

Los puntos de intervención

Uno de los puntos donde se actuará es el cauce del barranco del Palmaret Alt, junto a la estación del tren. Esta actuación comporta una gran dificultad puesto que la zona es inaccesible y el trabajo debe ser realizado por el personal especializado en trabajos en altura. En esta zona trabajará 1 conductor, 2 oficiales y un camión grúa, además de motosierras y material de seguridad para los trabajos en altura.

Otro de los puntos de Massarrojos donde se está actuando es el cauce del río junto a las viviendas unifamiliares. Se procederá a la limpieza de las laderas de tierra del barranco, que discurre en paralelo a las viviendas unifamiliares. En esta zona operará un conductor de recogida, dos oficiales de poda y un camión grúa, además de motosierras y maquinaria pequeña.

Aspecto del barranco del Palmaret en la actualidad. / Levante-EMV

Por último, se actuará también junto al barranco ubicado junto al cementerio de Massarrojos. La tarea consistirá en la limpieza de la vegetación existente en el fondo del cauce mediante maquinaria agrícola equipada con trituradora mecánica. En esta zona trabaja un conductor y un tractor agrícola equipado con pala y trituradora mecánica.

En el Palmaret Baix, en el término de Carpesa, los trabajos se centran en la eliminación de cañas y vegetación en la zona del barranco. Los trabajos también presentan una gran dificultad porque es necesario retirar las vallas de protección y por la existencia de dos tendidos eléctricos, que obligan a emplear maquinaria y personal especializado. Los medios necesarios en esta zona son tres conductores, 3 peones especializados, 1 camión grúa y 1 camión autocargante con caja de grandes dimensiones.

Para la realización de estos trabajos, el Ayuntamiento ha solicitado autorización a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que la concedió el pasado 16 de octubre.

Los trabajos en el barranco del Palmaret se unen a los que ya se efectuaron el pasado mas de agosto en el nuevo cauce del río Turia y que afectaron a 2,3 kilómetros y seis puentes. En esta zona se retiraron 144 toneladas de residuos. Las tareas pretenden garantizar la capacidad hídrica de los cauces ante episodios de lluvias fuertes.