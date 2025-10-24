Mazón se muestra claro sobre la presencia de visitantes en València: "La turismofobia no funciona"

El vídeo de unos vecinos de València enfrentándose a unos turistas en Ciutat Vella ha reabierto el debate sobre la turistificación de la ciudad y la turismofobia consecuencia de la misma. Numerosos medios de comunicación europeos, sobre todo ingleses, se han hecho eco de este vídeo y han colocado a València como ejemplo de rechazo que sufren los turistas en muchas ciudades españolas. Para los vecinos, sin embargo, no es un problema de turismofobia, sino de especulación con el turismo y la repercusión que eso está teniendo en la falta de vivienda.

Pues bien, esta mañana se ha pronunciado sobre este asunto el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y ha lamentado que este debate vuelva a estar sobre la mesa. Lo ha hecho durante la presentación del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, en el Foro Alicante organizado por el periódico Información. Siguiendo los consejos que en su día le dio el propio Pérez, en el sentido de que "el mejor turista no es el que más gasta sino el que repite", Mazón ha lamentado "la estigmatización" de este motor económico de la Comunitat Valenciana y del conjunto de España. "La turismofobia no funciona", ha dicho Mazón, quien asegura que "el debate parecía superado hace algunos años" y lamentablemente "hay que seguir defendiendo al sector".