El Palacio de Congresos nombra nueva directora, que además gestionará el Palacio de la Exposición y el Veles e Vents

El Ente Público Empresarial Palacio de Congresos de València se encuentra inmerso en los últimos años en una fase de importante crecimiento de su actividad congresual, así como de innovación y mejora de los servicios vinculados a dicha actividad, y de sus infraestructuras de soporte, que ha implicado un incremento presupuestario relevante de la propia entidad.

Ante este nuevo contexto, el Ayuntamiento de Valencia ha aprobado el nombramiento de Isabel Rubio León como nueva directora gerente del Palacio de Congresos. Una decisión que tiene como objetivo dotar a este ente público de un perfil de dirección más transversal que permitiría atendar la gestión de otros espacios municipales como son el palacio modernista de la Exposición y el edifico de la Marina de Valencia "Veles e Vents".

Isabel Rubio fue gerente de la fundación Valencia Activa, investigada por la Fiscalía y liquidada por Vox, hasta que María José Catalá la rescató a mediados de 2024 para su equipo como directora de relaciones institucionales. Por su parte, la hasta ahora directora Sylvia Andrés voverá a su antiguo cargo de subdirectora en el Palacio de Congresos.

Por todo ello, con la nueva dirección del Palacio de Congreos se ha valorado la viabilidad de atribuir al citado ente el desarrollo de nuevas actividades relacionadas mediante la adscripción de otros equipamientos e instalaciones, tales como el Palacio de la Exposición y el edificio singular “Veles i Vents”.

De esta manera, tal y como queda recogido en el nombramiento, el cambio en la dirección responde a la necesidad de reforzar el equipo directivo de la Entidad, tanto mediante la incorporación de nuevos perfiles transversales que permitan atender adecuadamente las nuevas actividades encomendadas, como reforzar y mejorar la gestión interna, tanto a nivel económico, como jurídico y administrativo.