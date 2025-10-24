Las máquinas entrarán en breve para rehabilitar la Alquería del Tenis

La Alquería del Tenis va a conseguir salvarse porque, después de un periodo de abandono y deterioro de décadas, finalmente se ha adjudicado su rehabilitación sin que, durante este periodo de tiempo, se haya venido abajo. Podrá por fin romperse el enladrillado que ahora tapia sus puertas y ventanas y la vivienda pasará a ser un cnetro cívico. Tal como pedían ya en 2020 las entidades vecinales. La inversión de 1,2 millones de euros permitirá, en el plazo de un año, darle la segunda vida.

La Alquería del Tenis es un vestigio del pasado, cuando toda la zona de Peñarroja y Cami Fondo eran terrenos de huerta y fabriles. La denominación no engaña: era una vieja casa de campo. Con el paso del tiempo y la conversión de toda la zona en un barrio moderno, se produjo el milagro de que no cayera víctima de la piqueta. Pasó a integrarse en el complejo del Sporting Club de Tenis -de ahí el nombre- como sede social del mismo, y cuanto este club estrenó su nueva y moderna sede, el edificio quedó abandonado. Ya a principios de siglo el ayuntamiento se había hecho cargo del mismo, apelando a que es un bien singular y protegido y ahora ha quedado, definitivamente, adjudicado.

Centro polivalente

El nuevo centro cívico será una dotación "para un barrio que está creciendo y que merece tener recursos públicos donde puedan desarrollar actividades de formación, lúdicas, de personas mayores, sala de estudios..." El proyecto de este edificio contempla en la planta baja del inmueble “una zona destinada a las personas mayores del barrio y a los servicios asociados a éstas; en la planta primera la creación de una sala polivalente, así como otra en la segunda. Además, el edificio contará con una zona de actividad, cubierta y descubierta, para su uso indistinto según las condiciones atmosféricas y las distintas épocas del año”.

Estas dos salas polivalentes se diferencian en sus usos. Mientras la primera se destinará principalmente a salón social o de juegos o actividades físicas o incluso para la realización de talleres, reuniones de asociaciones o como despacho para el trabajador social; la segunda se utilizará para conferencias, seminarios, formaciones, sala de estudio o biblioteca, además de despachos.

Por lo que respecta al espacio exterior de patio o jardín se mantendrá el ficus plantado en su día y podría crearse un huerto urbano para explotación de las asociaciones vecinales.