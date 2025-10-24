San Marcelino presentará alegaciones al PAI para que "se soluciones las carencias del barrio"

La entidad vecinal del barrio Sant Marcel·lí alegará al Programa de Actuación Integrada (PAI) que se encuentra precisamente en este proceso y que fue aprobado en junta de gobierno el pasado mes de septiembre y que anuncia la construcción de mil viviendas.

La entidad vecinal ha anunciado que quieren revisar detenidamente el citado proyecto, "para que nada que sea posible de mejorar se les pase por alto, revisando hasta el último detalle del PAI". A tal fin han solicitado "asesoramiento, contratando servicios profesionales de arquitectura y jurídicos", con el fin de tener en cuenta "tanto los aspectos de carácter urbanístico como aquellos que afecten a los apartados de naturaleza legal".

Integrarse en el barrio

El PAI Sant Marcel·lí-Est (y que "abrocha" literalmente todo el terreno de esta barriada, integrando las parcelas que están todavía yermas o degradadas) se desarrolla en un suelo urbano pendiente desde el Plan General. La entidad vecinal ha venido desarrollando unos talleres de participación para que su construcción se integre con el barrio ya existente sin desigualdades, si bien tiene "dudas" sobre cómo se insertaría en el Parc Sur y cuál sería su encaje dentro del Corredor Verde. "La única pretensión, con la presentación de las alegaciones que considere oportunas, es contribuir a que el citado proyecto urbanístico, a desarrollar al Este de la barriada, cuyo eje vertebrador está llamado a ser la calle Sant Vicent Màrtir, se cierre con nota alta, saldando con ello las carencias dotacionales y de equipamientos públicos que todavía no han sido satisfechos o que provocará el aumento de habitantes que se prevé en el PAI".

Tanto para al barrio de Sant Marcel·lí como para la ciudad este PAI se considera relevante porque cerrará la urbanización del barrio Sant Marcel·lí i del Sur de la ciudad, de hecho, alumnado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de València están realizando el máster de final de carrera sobre el citado PAI.