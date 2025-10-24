Los vecinos del Cabanyal piden el vallado de al menos quince solares del barrio

La Asociación de Vecinos y Vecinas Cabanyal-Canyamelar, ha denunciado la degradación que a día de hoy todavía ofrecen determinadas calles y entornos del barrio de El Cabanyal, motivado fundamentalmente por la existencia de numerosas propiedades públicas abandonadas, solares y edificios de viviendas sin mantenimiento, y en algunos casos con derrumbes sobre la vía pública. "Es una preocupación que recientemente ya hemos manifestado en varias reuniones mantenidas con responsables políticos del equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, incluida una reunión en presencia de la propia alcaldesa, Maria José Catalá, sin que hasta el momento hayamos conocido respuesta. Se trata de una situación que se viene perpetuando desde hace muchos años, pero que ha llegado el momento en que ya nos parece insostenible", asegura la entidad.

En este sentido, la asociación pide que desde el Ayuntamiento de València se haga una planificación de la puesta en uso de todas esas propiedades en un horizonte de corto y medio plazo. En el caso que nos ocupa en la solicitud dirigida al ayuntamiento de València, se refieren a la existencia de numerosos solares que proceden de derribos realizados hace más de 15 años, normalmente a instancias del Ayuntamiento de València o la sociedad pública Plan Cabanyal Canyamelar, para llevar adelante la prolongación de Blasco Ibáñez, y por tanto entienden que se trata de propiedades públicas. Son solares que se sitúan dentro de la comúnmente denominada Zona Cero y que se concentran de modo especial a lo largo de la calle San Pedro.

La relación de solares por calles es la siguiente: Barraca, 153; Islas Columbretes, 1; Escalante 198, 200 y 204; José Benlliure, 171 y 198; Los Ángeles, 37 y 39; Luís Despuig, 6, 8 y 10; Padre Luis navarro, 168; Progreso, 181; y San Pedro, 15, 17, 19, 21, 50, 63, 65, 67, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 113, 115 y 117.

Problema de aparcamiento

Algunos de estos solares se vienen utilizando como aparcamiento improvisado de toda clase de vehículos. Precisamente, la necesidad de dotar de plazas de aparcamiento de vehículos ha sido otro de los motivos de reivindicación de esta Asociación de Vecinos en las citadas reuniones mantenidas con responsables políticos municipales.

En ese sentido se ha planteado la exigencia de la puesta en marcha de varias medidas. Una de ellas es poner en marcha el proyecto de construcción de alguno de los edificios de aparcamientos en altura previstos en el PEC, tal como se había comprometido la actual corporación municipal. En este sentido, de los cuatro emplazamientos contemplados, dado que dos de ellos se asientan sobre suelo municipal, desde la Asociación de Vecinos se inclinan por el que se sitúa en una parcela de propiedad pública, al norte de la estación del Cabanyal, junto al eje de Serrería.

Una segunda medida que también se ha planteado a los responsables municipales es la delimitación de zonas de aparcamientos para residentes. "El hecho de que nuestros barrios hayan quedado fuera de la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones, puede hacer que se agrave la dificultar de aparcar para los residentes, con la llegada de vehículos que no pueden entrar en la ZBE. Pensábamos que dicha medida estaba siendo objeto de estudio por parte del ayuntamiento y hemos visto con sorpresa y decepción que ha sido descartada nuestra propuesta para que dicha iniciativa formase parte de los presupuestos participativos".

Y mientras se llevan adelante estos proyectos, a corto plazo, desde la Asociación de Vecinos defienden la habilitación para el aparcamiento de algunos espacios de forma provisional. "Nos referimos a aquellos suelos públicos, que previa habilitación, podrían utilizarse como estacionamiento en superficie. Hablamos de espacios abandonados como las parcelas de la calle Francisco Baldomá, nº 40 a 52, de propiedad pública, o alguno de los grandes solares de la calle San Pedro, pero teniendo muy claro que deben ser espacios que precisan de una habilitación previa, descartando el aparcamiento descontrolado de estos momentos".

Sin respuesta municipal

Las tres medidas han sido solicitadas por parte de la Asociación de Vecinos, y a día de hoy "nada sabemos del interés del Ayuntamiento de València en la puesta en marcha de alguna de ellas". Por el contrario, "el ayuntamiento ha eliminado la posibilidad de votar por los aparcamientos para residentes en los presupuestos participativos", lamentan.

Llegados a este punto y ante la falta de soluciones a sus demandas, "desde la Asociación de Vecinos y Vecinas Cabanyal-Canyamelar entendemos que las Ordenanzas Municipales están para cumplirse y de forma ejemplarizante, si cabe, en este caso de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana, por parte del Ayuntamiento de València y de los responsables del Servicio de Patrimonio, en lo que se refiere a la obligación de la limpieza, vallado y mantenimiento de solares de su propiedad".

Es por ello que han presentado por registro de entrada una solicitud dirigida al Ayuntamiento de València para que proceda a la identificación de los propietarios de dichos solares, todos ellos sin vallar y muchos de ellos a falta de limpieza y mantenimiento, para que según dice la ordenanza municipal, se proceda a obligar a cerrarlos por parte de su propietario y mantenerlos “libres de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, salubridad, seguridad, y ornato público”.

El vallado de los solares deberá efectuarse de acuerdo con las normas técnicas y características que se indiquen por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, y cumpliendo criterios de estabilidad, resistencia y seguridad, precisan.