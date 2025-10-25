El ayuntamiento niega que haya turismofobia en València: "Lo del vídeo fue algo anecdótico"

"En València no hay turismofobia, para nada. Lo del enfrentamiento de vecinos y turistas que ha salido en la prensa fue algo aislado, no era una manifestación o una protesta, era gente que estaba reunida por otra cosa y pasaron por allí unos turistas que, además, se notaba que era turismo familiar". Así de contundente se ha mostrado la concejala del Turismo del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, acerca del video en el que se enfrentaban vecinos y turistas en Ciutat Vella y del que se han hecho eco numerosos medios internacionales.

Llobet cree que "todo ha sido un malentendido, una anécdota". "València es una ciudad con mucha armonía. Los propios vecinos lo han dicho. Lo que tenemos es un problema de vivienda y los apartamentos turísticos forman parte de ese problema, aunque hay que decir que es muy minoritario, apenas el 2%. El verdadero problema es que en ocho años no se ha construido vivienda en València y el precio se ha tensionado. Lo que tenemos que hacer, y estamos haciendo, es sacar oferta", explica.

Tampoco cree que haya un turismo desbocado en la ciudad. De hecho, en València se han cuantificado 2,4 millones de visitantes al año, mientras que en ciudades como Amsterdam hay 10 millones, recuerda Llobet, quien asegura también que el número de turistas por habitante es muy inferior en València al de otras ciudades españolas y europeas.

Medidas de control

Dicho eso, la concejala es consciente de que hay que poner cierto orden en el turismo para que no colisione con la vida de los vecinos. En este sentido, ha pedido al departamento de Movilidad que modifique la normativa sobre los grupos de bicicletas que pueden circular por la ciudad y reduzca su número máximo de los 15 actuales a solo 10. Recuerda, así mismo, que hay un plan estratégico con 50 medidas para ordenar los flujos de visitantes, entre las que se encuentra el control de las concentraciones de personas para redirigir y ordenar a los grupos de turistas. "Todo para alcanzar el equilibrio que nosotros queremos", sentencia.