Retiran la última sirena antiaérea de la Guerra Civil en València

Los vecinos de la Finca Roja llevan varios días echando de menos un elemento de la vista con la que crecieron y habitan el barrio. La última sirena antiaérea de la Guerra Civil de València ha desaparecido del edificio que la albergaba, un bloque marrón residencial que hace años fue adquirido por un fondo de inversión y en las últimas semanas está siendo objeto de una transformación para reabrir como hotel.

Según se explica en la Guía Urbana-Valencia Republicana (1931-1939), en València se instalaron durante los años de guerra un total de 25 sirenas antiaéreas. El objetivo era que la población civil tuviera conocimiento, con la suficiente antelación, de la llegada de aviones enemigos y pudiera guarecerse en los refugios antiaéreos. Se convirtieron en un elemento más del mobiliario urbano, su sonido angustioso, su alarma también llegó a ser cotidiano.

Así, en el ‘Cap i Casal’ el Gobierno Republicano a través de la Juntas de Defensa Pasiva y las Redes de Escucha de la DECA organizó una red defensiva para proteger a la población civil dando el aviso previo en caso de ataque y coordinar la réplica antiaérea. Mediante fonolocalizadores (amplificadores de sonido orientados hacia el cielo que permitían oír con mayor antelación la llegada de los bombarderos) y proyectores emplazados en diferentes zonas de la ciudad se intentaba detectar la presencia de aviones enemigos y se daba el aviso al puesto de mando central de observación antiaérea situado en la parte superior del Micalet.

El edificio donde estaba ubicada la última sirena antiaérea, ahora sin el Bien de Relevancia Local / Miguel Ángel Montesinos

Desde allí, y mediante radio y teléfono, se daba la alarma para hacer sonar las sirenas antiaéreas y se avisaba a las diferentes baterías, situadas en el Saler, Carrera de En Corts, calle Císcar, cerca del río, y Nazaret, en dirección al faro, para que iniciasen el fuego defensivo. Hasta hace días, en la azotea del edificio situado en la esquina de la calle Martinez Aloi esquina con la plaza Pintor Segrelles se conservaban los restos de la última sirena antiaérea.

Sin embargo, tras años de abandono y después de que los promotores Ares Capital Real Estate SL solicitaran al ayuntamiento el cambio de uso de plurifamiliar a terciario hotelero, en los últimos días se han iniciado las obras para reconvertir el edificio de siete plantas y 22 viviendas en un hotel con 50 habitaciones más un bar-restaurante en la planta ático.

Detalle de la azotea sin la sirena / Miguel Ángel Montesinos

Consultadas por la desaparición de la sirena, que además está protegida como Bien de Relevancia Local, desde el consistorio indican que el elemento patrimonial ha sido retirado provisionalmente, pero la empresa tiene la obligación de restaurarla y devolverla a su lugar. Las mismas fuentes precisan que la comisión de patrimonio estará vigilante para que, una vez finalizadas las obras en el futuro bar-restaurante, la sirena recupere el lugar que lleva ocupando desde hace poco menos de un siglo.