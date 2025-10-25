Vecinos de Benicalap se movilizan para exigir un nuevo instituto en el barrio

Unas 500 personas, vecinos y vecinas de Benicalap, se han concentrado este sábado en el solar de la calle General Llorens para exigir la construcción de un nuevo instituto en el barrio. El lugar elegido para esta manifestación no es casual, pues ha sido en un amplio solar de 19.500 metros cuadrados precisamente reservado para centros educativos y que es de titularidad municipal. Por eso, desde las entidades convocantes se destaca que, teniendo el suelo disponible y dadas las necesidades de esta zona de la ciudad, no debería demorarse el inicio de las obras del nuevo instituto.

Benicalap es un barrio que ha tenido un fuerte crecimiento poblacional en las dos últimas décadas y en este momento tiene un grave problema de plazas para Secundaria y Ciclos Formativos. Ésta es una situación que dentro de pocos años se agravará todavía más, puesto que muchos de estos nuevos habitantes son familias jóvenes que tienen a sus hijos e hijas en edad de Educación Infantil y Primaria.

Recogida de firmas

Esta reivindicación viene además apoyada por más de 2.000 firmas recogidas por vecinos y vecinas de Benicalap, Ciudad del Artista Fallero y de las pedanías de Borbotó, Benifaraig, Carpesa y Poble Nou.

Desde 2023, la Asociación Vecinal de Benicalap-Entrecaminos ha solicitado en varias ocasiones entrevistarse con la Conselleria de Educación, siendo el silencio la única respuesta hasta ahora.

Desde las entidades vecinales y educativas que forman parte de esta Plataforma Pro-Instituto se insta a la Administración Municipal y Autonómica, a coordinarse y agilizar más pronto que tarde los trámites para el comienzo de este equipamiento tan necesario para el barrio de Benicalap.

La Plataforma de entidades, solicita de ambas Administraciones mantener encuentros regulares para avanzar en el proyecto.