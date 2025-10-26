El ayuntamiento pone en marcha reformas en el refugio de Massarrojos para su reapertura

Hace aproximadamente dos años, el Ayuntamiento de València decretó el cierre del refugio de la Guerra Civil de Massarrojos por las deficiencias que presentaba y el peligro que suponía para los posibles visitantes. Ahora, después de numerosos estudios y consultas técnicas, se ha iniciado el proceso para su reapertura "lo antes posible". El primer paso será la renovación de la iluminación, a la que seguirá la reposición de baldosas de la cubierta o la revisión de la estructura, afectada por las humedades que dominan toda la zona y que son la causa principal del resto de males.

La rehabilitación del refugio de Massarrojos terminó a finales de 2020 y desde entonces ha presentado numerosos problemas en la iluminación, particularmente en las zonas más afectadas por las humedades y la corrosión. En principio, se fueron sustituyendo las luminarias afectadas, pero el problema era generalizado y llegó a producirse un apagón total, incluso de las luces de emergencia.

Ante esta situación, se pidieron estudios técnicos a empresas especializadas en iluminación de cuevas visitables, como las Coves de Sant Josep de la Vall d'Uixó, y se ha llegado a la conclusión de que el origen del problema son las humedades propias de este tipo de subterráneos, en este caso con 9 metros de profundidad, y la ubicación del mismo, un antiguo barranco, cuya humedad provoca la corrosión de las instalaciones.

Nuevos materiales

La solución, por tanto, está en la utilización de nuevos materiales que resistan la corrosión, como el acero inoxidable, la fibra de vidrio o el PVC. Y ese será el eje de las obras que iniciará el ayuntamiento de manera inmediata para reponer la iluminación de este espacio histórico de los pueblos de València. El coste estimado de las obras se ha fijado en 69.322 euros más IVA, un presupuesto que deberá asumir íntegramente el Ayuntamiento de València al haber transcurrido el periodo de garantía de la obra.

Una vez resuelto el problema de la iluminación, la idea de la Concejalía de Cultura es atender el resto de problemas que hay en el refugio. Precisamente por las humedades ha habido también desprendimientos de algunos baldosines de la bóveda de acceso al refugio, reparaciones que precisarán de un segundo contrato en el que se contemplará la colocación de una red tensada que evite estos desprendimientos.

La idea del ayuntamiento es volver a abrir el refugio antes de que finalice el próximo año, aunque desde la concejalía advierten de que eso dependerá en gran medida del presupuesto necesario para las obras y del tipo de contrato que haya que hacer para las mismas.

Datos históricos

Según consta en el archivo municipal, la construcción del refugio se inició el 21 de mayo de 1938 y acabó el 23 de marzo de 1939, siempre con el fin de proteger a la población de los bombardeos. En los años treinta, Massarrojos contaba con una población de 700 habitantes aproximadamente. Las instalaciones, sin embargo, no llegaron a terminarse en su totalidad, de manera que terminó quedando oculto en el subsuelo e incluso con los accesos tapiados.

Desde el punto de vista técnico, este refugio tiene la peculiaridad de estar excavado directamente en la tierra, todo lo contrario que el resto de instalaciones similares de València, construidas a base de hormigón armado. En este caso, se trata de un pasillo alargado de 125 metros de largo, 2 metros de ancho y una profundidad media de 10 metros. Cuenta con dos accesos: en la plaza del Soñador y en la calle Benet Bosch. Y las paredes están lucidas de un color rojizo por el uso de arena. También tiene un banco corrido.

El refugio tiene una superficie útil de 297 metros cuadrados y capacidad para 230 personas sentadas. Este es el único refugio que se conserva en un pueblo de València ciudad. El resto están situados en el casco urbano.