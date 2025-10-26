La concesión del Veles e Vents se prorrogará hasta julio de 2027

El edificio Veles e Vents conservará a sus actuales inquilinos al menos hasta verano de 2027. El Ayuntamiento de València prorrogará la concesión seis meses más a la UTE Rescorval S.L.-Grupo Porto Pinell S.L., la unión temporal de empresas que engloba al Grupo La Sucursal (Varadero, La Sucursal, Malabar, La Marítima).

Será la quinta prórroga del contrato inicialmente suscrito en 2015 por la UTE Heineken España, S.A.- Rescorval, S.L con el Consorcio Valencia 2007, ya liquidado y reemplazado por el Organismo Interadministrativo de Cooperación Ayuntamiento-Puerto para la gestión de los espacios de la antigua dársena del Puerto.

Entretanto, el contrato ha sido objeto de varias reformulaciones, dado que en 2020 se desvinculó Heineken España y se sumó a la unión temporal de empresas el Grupo Porto Pinell. Asimismo, aunque la fecha de vencimiento se había fijado para 2022, el acuerdo se prolongó automáticamente hasta 2023 debido a la suspensión temporal que había sufrido por la pandemia.

Posteriormente, los liquidadores del citado consorcio prorrogaron el contrato hasta el 31 de diciembre de 2023 y al término de este plazo se acordó una segunda prórroga semestral hasta mediados de 2024. La tercera ampliación llegó previo informe con el que se obligaba a la concesionaria a subsanar ciertas deficiencias, y tendría como fecha límite el 31 de enero, pero vencido el plazo y acreditadas las subsanaciones, el edil de Patrimonio y Grandes Proyectos, José Marí Olano, decidió extender el acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2025. El contrato por tanto seguirá vigente hasta que el ayuntamiento extienda una quinta vez -aún está por ver si última- el acuerdo con el grupo de Javier Andrés Salvador.

A partir de entonces el gobierno municipal decidirá si mantiene la gestión indirecta o asume el control absoluto sobre el edificio diseñado por el arquitecto británico David Chipperfield e inaugurado en 2006 para albergar invitados, patrocinadores y espectadores de la Copa América de 2007.

Por lo pronto, el Veles e Vents acaba de iniciar su nueva etapa en términos de gestión. Este viernes el Ayuntamiento de Valencia aprobó el nombramiento de Isabel Rubio León como nueva directora gerente del Palacio de Congresos, una decisión que -según informaron fuentes municipales- tiene como objetivo dotar a este ente público de un perfil de dirección más transversal, dado que Rubio además deberá atender la gestión de otros espacios municipales como son el palacio modernista de la Exposición y el citado edificio de la Marina de València.

Anteriormente, Isabel Rubio fue gerente de la fundación Valencia Activa, liquidada por Vox, hasta que Catalá la rescató a mediados de 2024 para su equipo como directora de relaciones institucionales. Ahora deberá reforzar el equipo directivo del Ente Público Empresarial Palacio de Congresos de València, tanto mediante la incorporación de nuevos perfiles transversales que permitan atender adecuadamente las nuevas actividades encomendadas, como reforzar y mejorar la gestión interna, tanto a nivel económico, como jurídico y administrativo.

Finalmente, en lo que respecta a la titularidad del edificio marítimo, cabe recordar que la Autoridad Portuaria de València acordó en 2013 ceder gratuitamente y de por vida al ayuntamiento la propiedad de los terrenos de la dársena interior, junto a lo cual se firmó un convenio con el Consorcio Valencia 2007 para ceder la gestión integral de los bienes de dominio público por un periodo de 35 años.