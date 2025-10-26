Renfe invertirá 20 millones en sus talleres de València

La Base de Mantenimiento de Renfe en València Font de Sant Lluís ha recibido este domingo a más de 300 personas durante la jornada de puertas abiertas que se ha programado con motivo del Día del Tren que se celebra cada 28 de octubre. La convocatoria ha permitido a los asistentes recorrer las instalaciones, observar los procesos de revisión y reparación, así como conocer las últimas tecnologías que Renfe está incorporando para mejorar los procesos de mantenimiento y facilitar la detección anticipada de incidencias, ha indicado la empresa ferroviaria.

En este taller se lleva a cabo el mantenimiento de los trenes de Cercanías y Media Distancia que circulan en la Comunitat Valenciana y en regiones limítrofes y locomotoras de trenes de Larga Distancia. El pasado 10 de octubre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció el Plan Integral de Talleres y Mantenimiento de Renfe para el periodo comprendido entre 2025 y 2030. Dentro del Plan Integral de Talleres y Mantenimiento se destinarán 20 millones de euros a ampliar y racionalizar el taller de Font de Sant Lluís con el objetivo principal de modernización, digitalización y crecimiento de las instalaciones de mantenimiento, lo que "mejorará la calidad del servicio ferroviario".

Con estas mejoras, la Base de Mantenimiento de València será "más sostenible y eficiente" gracias al uso de energía renovable y tecnologías que reducen la huella de carbono.

INNOVACIÓN EN EL CENTRO DEL PROYECTO

La innovación está en el centro del proyecto, se incorporan herramientas digitales, sistemas de inspección automática y tecnología de vanguardia para ofrecer un mantenimiento "más eficaz" y adaptado a los retos del futuro que permitirá reducir hasta un 29 por ciento las horas de mantenimiento, aumentando la disponibilidad de trenes y mejorando la puntualidad.

Se actuará "fundamentalmente" en la ampliación de las naves actuales y de la sustitución de cubiertas, trabajos que están actualmente en ejecución, para la posterior instalación de fotovoltaica. También se ha previsto inversión para medios productivos. Los trabajos supondrán la adaptación de la nave actual de ancho convencional, incrementando su longitud hasta los 215 metros, generando seis posiciones de mantenimiento, tres para ancho convencional y tres para ancho estándar. Esto conllevará mayor capacidad para las revisiones y reparaciones de los vehículos asignados al taller de València Font de Sant Lluís.

La obra, además de la prolongación de longitud de la nave, traerá consigo el incremento de medios productivos como torno de foso, túnel de lavado, sistemas de extracción, medios de elevación, baja bogies y baja vías. Renfe prevé su puesta en servicio en 2027.

El equipo humano de Renfe en la Base de Mantenimiento de València lo componen una plantilla de más de 150 personas, mano de obra directa con especialidades de montador-ajustador, electricista-electrónico, soldador y agente de suministros y mano de obra indirecta, personal de gestión, en tareas como las de supervisores, administración, compras o recursos humanos.

Desde Renfe Ingeniería y Mantenimiento se apuesta por disponer de instalaciones "más sostenibles y eficientes", y que "mejoren el entorno laboral y social", además de "una mejora activa del servicio a los clientes, un compromiso con la ciudadanía: más puntualidad, más seguridad y más confianza en el transporte público".