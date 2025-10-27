Catalá, sobre el trayecto al parking de Mazón: "Yo estoy trabajando por los vecinos, no al comentario general"
La primera edil de València dice entender el hartazgo de la ciudadanía "por lo que ve en la política española en general" al ser preguntada por los cambios de versiones del president en torno a su actuación durante las horas más críticas de la dana
Catalá insiste en su deseo de mantener el cargo de alcaldesa "muchos años", intentando acallar las voces que la sitúan al frente de la Generalitat
La alcaldesa de València, María José Catalá, ha evitado pronunciarse sobre el nuevo dato desvelado por Levante-EMV en torno a la actuación del president de la Generalitat, Carlos Mazón, el fatídico 29 de octubre. La información desvelada ayer por este diario tras ser confirmada por el entorno del jefe del Consell y de la periodista Maribel Vilaplana, con la que comió aquel día, aporta que no se despidieron en el restaurante El Ventorro, como se había mantenido, sino que caminaron juntos hasta la entrada peatonal más cercana del aparcamiento Glorieta Paz, en València, a escasos minutos a pie, donde ella tenía su coche.
Preguntada por el cambio de versiones de Mazón y el posible cansancio que esto pudiera provocar en la ciudadanía, la alcaldesa ha dicho entender “la sensación de tristeza y hartazgo de la gente que lo ha perdido todo –sus casas o a seres queridos– por lo que ve en la política española en general”. “Pero si me permitís –ha continuado– lo importante como alcaldesa de València que soy y quiero seguir siendo muchos años es lo que hoy estoy presentando”, ha dicho en alusión al sistema de videovigilancia del nuevo cauce del Turia.
“Frente a la persona que está cansada y no ve soluciones, yo intento darlas. Frente a quienes piensan que las administraciones estamos todo el día echándonos las culpas unas a otras sin hacer lo que nos toca, yo estoy aquí haciendo algo que le toca a la CHJ porque no lo hacen ellos”; ha continuado Catalá.
“Frente a quienes ven que un año después no estamos más protegidos, yo estoy aquí intentando proteger y videovigilar el cauce del río. Yo estoy donde creo que tengo que estar, que es trabajando por los vecinos, aplicando nuevas medidas de seguridad, y eso es a lo único que debo dedicarme, no al comentario general sobre una cuestión que me parece que no resuelve el día a día de los problemas derivados de una situación de vulnerabilidad provocada por la dana en nuestro territorio”, ha atajado la primera edil.
