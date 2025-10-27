El PSPV señala a Catalá: boicotea la manifestación contra Mazón y cede un local a Vito Quiles

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, ha denunciado este lunes el “boicot activo” de la alcaldesa María José Catalá a la manifestación de las víctimas de la dana celebrada el pasado sábado, al tiempo que ha criticado que el consistorio “haya autorizado un acto del agitador ultra Vito Quiles en un espacio público municipal, dos días después de la manifestación y dos días antes del funeral de estado”.

Además, Sanjuán ha anunciado que el grupo socialista presentará una moción de urgencia en el próximo pleno “ante la gravedad de lo ocurrido este fin de semana en la ciudad de València”. “El sábado, decenas de miles de personas abarrotaron las calles de València para pedir la dimisión de Carlos Mazón y reclamar responsabilidades políticas por la muerte de 229 personas que podrían haberse salvado si hubieran tenido responsables políticos a la altura”, ha explicado, pero ha precisado que “en lugar de respetar, o al menos empatizar con las víctimas, Catalá decidió participar activamente en el boicot a la manifestación”.

El portavoz socialista ha explicado que el Ayuntamiento retrasó la llegada de la manifestación a la Plaza de la Virgen alegando la coincidencia con una actividad organizada por una falla. Sin embargo, la falla suspendió finalmente el acto, lo que demuestra —según Sanjuán— “que no existía motivo real para obstaculizar la manifestación”.

“El Ayuntamiento impidió que la marcha se desarrollara en el horario previsto”, ha manifestado y ha considerado que “no fue un error ni una casualidad: fue un boicot deliberado para proteger políticamente a Carlos Mazón”. Al respecto, ha recordado que Catalá “es la alcaldesa de la tercera ciudad con más víctimas mortales en la tragedia de la dana” y que su obligación “es actuar con neutralidad institucional y empatía hacia las familias afectadas, no servir de escudo político a Mazón”.

Salón de actos de Espai Jove Campoamor para Vito Quiles

Sanjuán ha criticado que “mientras se obstaculizaba la manifestación de las víctimas, el Ayuntamiento haya autorizado el uso del salón de actos del Espai Jove Campoamor para un evento organizado por Vito Quiles, conocido por difundir bulos durante la tragedia”. Así, ha cuestionado que “el mismo Ayuntamiento que boicoteó la manifestación de las víctimas cede ahora un local público a quien contribuyó a desinformar y generar desconfianza cuando más sufrían los valencianos”. “Es una vergüenza institucional”, ha apostillado, y ha revelado que el espacio ha sido reservado por el sindicato de estudiantes afín a las Nuevas Generaciones del PP.

En contraposición a la autorización municipal, ha puesto de ejemplo la negativa de la Universitat de València a que el agitado ultra utilice sus instalaciones. “Catalá abre las puertas de los espacios municipales a quienes se dedican a sembrar odio y mentiras y una vez más las universidades públicas valencianas demuestran más responsabilidad que las administraciones gobernadas por el Partido Popular”, ha expuesto, y ha recordado que “actuaron de la misma manera el 29 de octubre suspendiendo las clases”.