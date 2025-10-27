Un sello distinguirá los restaurantes que sirven cocina de mercado "de verdad"

Los Mercados Municipales de València, junto con los del resto del Estado, editarán y entregarán un distintivo para validar y hacer real el concepto "cocina de mercado" en los restaurantes de la ciudad. Una forma de acabar con una publicidad posiblemente engañosa y que no se atiene al concepto de adquirir los productos en los establecimientos municipales, considerados por tradición como "marca de calidad" y quilómetro cero. Un poco en la línea de cuando se tilda de "caseros" a todo tipo de productos que proceden de grandes cadenas de precocinado.

Esta es una de las iniciativas desarrolladas a lo largo del Encuentro de Mercados Tradicionales de Abastecimiento de España, que se ha celebrado en València y en el que se trata de poner en común estrategias para actualizar la venta tradicional -reconocidas además con unos premios anuales que llegan a su segunda edición-. La reinvención, la sostenibilidad, la adaptación a los nuevos hábitos de compra y la comunicación de la oferta como producto de calidad son algunos de los proyectos que se trata y reconocen en estas jornadas, que tuvieron, por otra parte, un homenaje especial a World Centrar Kitchen que, en colaboración con los mercados, levantaron unas cocinas centrales en tiempos de la dana que permitieron servir cinco millones de comidas en dos meses.

Antes de Fallas

La autentificación de la "cocina de mercado" mediante el sello se realizará, en principio, poco antes de Fallas, habida cuenta que los Mercados están ahora mismo ya embebidos en la campaña de Navidad. El presidente de la Confederación Española de Mercados Tradicionales (METRAE), Asier Beato, aseguraba que el sello serán igual en todo el estado "pero preparado y adaptado para cada ciudad o cada mercado" en función a las necesidades. "Es un trabajo mano a mano con la hostelería. Pongo mi caso: en Bilbao empezamos a tener turismo masivo. Y cuando preguntan donde comer empezamos a tener problemas: los que tienen 17 primeros y 17 segundos. Y sabes que ahí no hay cocina. Cocina de mercado es una frase como "sostenibilidad", que tiene puesta todo el mundo. Y queremos ser los mercados los que te digamos quien tiene cocina de mercado porque compra en el mercado. Y que los propios restaurantes se sientan orgullosos del producto que venden".

En el caso de València será producto de un acuerdo tripartito entre los Mercados de la ciudad, la Federación de Hostelería y la Academia de Gastronomía. "Es una idea importante porque tiene que acabar la idea de aprovecharse del concepto Cocina de Mercado" aseguraba el concejal Santiago Ballester. Ampliable incluso a especificar en las cartas de las paraetas específicas en las que se adquiere el producto. Todo ello para enriquecer como muestra de calidad ante los clientes.

"Gratitud, confianza y cercanía"

El Encuentro de Mercados ha sido clausurado por María José Catala, quien ha destacado precisamente "la vinculación secular de València con el comercio y el producto fresco de calidad", y ha centrado su mensaje de despedida del encuentro, en calidad también de compradora en estos establecimientos, en tres palabras: gratitud, confianza y cercanía. “Gratitud a todos los que peleáis cada día para mantener vivos nuestros mercados tradicionales, confianza porque que es el elemento que mejor define a los mercados tradicionales y el más importante: vida porque los mercados tradicionales lo sois: dais vida a nuestros barrios y, por tanto, les dais identidad”.