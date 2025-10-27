El Ayuntamiento de València cede un espacio municipal para una ponencia de Vito Quiles

El paso del agitador Vito Quiles por la Universitat de València tendrá continuidad a partir de las 16.30 horas con la celebración de una charla sobre periodismo en el Espai Jove Campoamor, sala cedida por el Ayuntamiento de València. El pasado 13 de octubre, la asociación Unió d'Estudiants Valencians, como miembro de pleno derecho del Consell de la Joventut de València, presentó un escrito por registro de entrada solicitando la utilización y una reducción de la tasa de uso del salón de actos del citado edificio municipal. La concejalía de Juventud, liderada por Mónica Gil (Vox), no encontró inconveniente en la documentación presentada y autorizó la reserva de la sala de 16 a 20 horas. Pero la charla escondía una sorpresa: el ponente es Vito Quiles.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, ha criticado que el consistorio haya autorizado el uso de un espacio municipal para un evento organizado por alguien que se dedicó a "difundir bulos durante la tragedia". "Es una vergüenza institucional", ha apostillado Sanjuan sobre la ponencia organizada por Unió d'Estudiants Valencians, sindicato próximo a las Nuevas Generaciones del Partido Popular que en las últimas elecciones estudiantiles en la Universitat de València logró colocarse como segunda fuerza del claustro, gracias a su enorme tirón en facultades como Economía o Derecho.

En contraposición a la autorización municipal, ha puesto de ejemplo la negativa de la Universitat de València a que el agitador ultra utilice sus instalaciones. "Catalá abre las puertas de los espacios municipales a quienes se dedican a sembrar odio y mentiras y una vez más las universidades públicas valencianas demuestran más responsabilidad que las administraciones gobernadas por el Partido Popular", ha expuesto, y ha recordado que "actuaron de la misma manera el 29 de octubre suspendiendo las clases".

Desde el PP han salido al paso para asegurar que la gestión de Juventud compete a Vox. Mientras, el grupo municipal liderado por José Gosalbez ha puntualizado que en este caso se ha seguido el mismo precedimiento que con cualquier otra charla. "Negarla o cancelarla sería censura", subrayan.

"Consignas antidemocrática y simbología fascista"

Quienes sí han tomado partido contra la charla del agitador ultra han sido los miembros de la Comisión Permanente del Consell de la Joventut de València (València Jove), que a través de un comunicado han manifestado: "El Consell de la Joventut de València tiene como objetivo garantizar que los espacios juveniles sean seguros, inclusivos y promuevan valores democráticos, feministas, solidarios y de respeto a los derechos humanos. Por este motivo, queremos trasladar públicamente el más absoluto rechazo a las consignas antidemocráticas lanzadas por Vito Quiles, y la simbología fascista desplegada por los asistentes a sus convocatorias".

El CJV explica que la solicitud realizada por el citado sindicato estudiantil iba sin mención al ponente o ponentes. Siguiendo el procedimiento habitual, se emitió un certificado para acreditar que Unió forma parte del Consell para poder acceder al uso del espacio y después fue Unió d'Estudiants Valencians quien presentó el registro de entrada a la concejalía de Vox.

"Los espacios de juventud no pueden convertirse en escenarios de confrontación o provocación. La desinformación y los discursos de odio nunca serán el camino hacia una València donde las personas jóvenes son escuchadas o pueden desarrollar su vida dígnamente. Siempre hemos defendido los espacios de debate, formación y pensamiento libre, pero siempre dentro de un marco de respeto, convivencia pacífica y construcción en comunidad", cierra el comunicado de CJV.