València instala un sistema de videovigilancia en el Turia para controlar futuras riadas

El Ayuntamiento de València ha instalado una red de cámaras en diferentes tramos del nuevo cauce del río Turia, dentro del término municipal de València, para controlar su caudal ante futuros episodios de lluvia torrenciales y controlar así posibles riadas. Hasta el momento se han instalado cuatro de cámaras de videovigilancia y a finales de noviembre se instalarán dos dispositivos más conformando un sistema de seis cámaras. La medida se enmarca en el proyecto de seguridad en infraestructuras anunciado por María José Catalá durante el debate sobre el estado de Catalá.

La propia alcaldesa de València ha presentado el dispositivo en una rueda de prensa organizada en la sede de la Policía Local, en la Avenida del Cid, centro de recepción de las imágenes ofrecidas por las nuevas cámaras. Catalá ha explicado que los dispositivos del primer sistema de videovigilancia del Turia tienen visión de un kilómetro por flanco, y se ubicarán en el puente de La Torre, Forn d'Alcedo, Vara de Quart o las cocheras de la EMT. De manera complementaria, en noviembre se instalará un sensor radar con capacidad para medir el caudal del río a tiempo real, facilitando así la toma de dicisiones desde el Cecopal del Ayuntamiento de València.

"Para ser efectivos es necesario que la CHJ aumente su monitorización e instale sistema de alertas tempranas en cauces y barrancos, como ya lo hace el Ebro", ha argumentado la alcaldesa. "Nuestras cámaras son complemento y hacemos algo que no es competencia ayuntamiento, sino de la CHJ", ha añadido trasladando toda responsabilidad al organismo estatal. Cabe recordar no obstante que la jueza de la dana emitió un auto mediante el que recordaba a la Generalitat su obligación de vigilar los barrancos "por simple aplicación de la normativa legal", en referencia al Plan Especial de Inundaciones.

La primera edil ha inistido en chocar con la Confederación, algo recurrente en los últimos meses con motivo de la limpieza del nuevo cauce. "Yo apelo al sentido común y a qué la CHJ se ponga a trabajar y haga lo que le toca con alertas tempranas en cauces de barrancos como el Poyo y Horteta. El día de la dana el nuevo cauce estuvo a medio mero de desbordarse, hay que analizar la capacidad antes de hacer canalizaciones y desvíos puntuales", ha concluido.