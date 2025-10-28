El ayuntamiento descarta revisar los presupuestos participativos y la oposición los tacha de "ideológicos"

Uno de los puntos centrales del pleno de octubre ha sido el debate sobre los presupuestos participativos, donde, una vez más, se ha exhibido un enfrentamiento entre bloques –del lado conservador solo ha participado el PP, como en la mayoría de puntos que no nutren la batalla cultural– en una cuestión que es eminentemente técnica.

El debate lo han introducido las asociaciones vecinales de la Petxina, Sant Antoni-Saidïa y Abastos Finca Roja para cuestionar el cribado de proyectos que, a su juicio, estaban suficientemente justificados. En las últimas semanas algunos barrios han manifestado su malestar después de que decenas de propuestas se quedaran en el corte con argumentos económicos o de inviabilidad urbanística.

El portavoz de la Petxina ha lamentado un caso concreto: “La propuesta de carril bici en Paseo de la Petxina se rechaza por ser inviable al contenido de la moción conjunta de criterios de intervención urbanística y movilidad, aprobada el 3 de octubre de 2025. O es una casualidad extraordinaria o esto se redactó ad hoc una vez conocidas las propuestas populares de ampliar la red de carril bici con el único fin de bloquearlas capciosamente”, ha denunciado antes de pedir la paralización de todo el proceso para poder revisar y, en su caso, incorporar algunas propuestas rechazadas.

Dentro del turno político, la valencianista Lluïsa Notario ha recordado que fue Compromís el partido encargado de darle voz a las personas de los barrios para conocer, a través de esta herramienta, sus necesidades e invertir recursos en mejorar allí donde viven. “El dinero público ha de servir para mejorar la vida de la gente y no para hacer propaganda política con mástiles”, ha dicho la valencianista en alusión al mástil con la bandera de España que sí ha pasado el corte en Extramurs para una dotación prevista de 180.000 euros.

Así, Notario ha acusado al PP de pervertir los presupuestos porque, ha argumentado, al partido de gobierno “nunca le ha ido bien la participación ciudadana”. Compartir el poder les hace temblar y cuando gobierna el PP la participación les hace temblar, por eso han cambiado las reglas a mitad del juego”, ha añadido en referencia a la moción mencionada por los vecinos de la Petxina, que borró de un plumazo 23 proyectos relacionados con urbanismo y movilidad. “Nosotros hemos revisado cada propuesta de las 940 descartadas y hemos encontrado censura, opacidad y arbitrariedad”, ha denunciado la concejala.

Por su parte, Elisa Valía, del PSOE, ha centrado su turno en aportar propuestas que sí han pasado el filtro y que según han dicho no pueden considerarse como inversiones, algo que va en contra de las bases. Valía ha destacado ejemplos que contravienen el espíritu de los presupuestos como “un estudio sobre técnicas más adecuadas para el control de plagas, la creación de una sala infantil de juego sin conocer el espacio a acondicionar, cámaras de seguridad que no están permitidas, o un centro cívico en Monteolivete con un presupuesto escaso de 10.000 euros”.

En cambio, ha continuado, se ha tumbado la redacción de proyectos para dos plazas en Angel Guimerá –”se les dice que excede el presupuesto, pero no es cierto”– o la redacción de proyecto para un trinquet municipal en Quatre Carreres. “Imponen su criterio con un componente ideológico detrás. Se quieren gastar el presupuesto de un distrito en poner una bandera de España y en cambio a una persona que propone sombras para la zona de juego de los niños de la ciudad estiman que con 74.000 euros no lo cubren todo. Esas son las propiedades”.

La política municipal la ha defendido Julia Climent, concejala del PP, al recordar que en la edición de este año se ha batido el récord de participación con más de 2.700 propuestas en la primera fase (un 70% que en la edición anterior), de ellas 1.400 fueron priorizadas siguiendo los criterios recogidos por las bases y gracias a los 54.000 votos favorables, 18.000 más que con el gobierno del Rialto.

En la segunda ronda de intervenciones Notario ha matizado que el récord de participación es mérito de los vecinos, no de la concejalía que gobierna el proceso, Valía ha dicho que si los funcionarios y las bases son las mismas, lo único que ha cambiado para alentara el malestar de los barrios ha sido la persona que tutela los presupuestos a nivel político. Y Climent ha respondido que el gobierno progresista dejó 260 proyectos por ejecutar, guardados en el cajón, dando esperanzas sobre cuestiones directamente irrealizables como los lavabos públicos o las reparaciones en territorio de Costas, que no autorizó estas mejoras.

Tras el debate ha salido aprobada la moción alternativa del gobierno que propone seguir adelante con el proceso en los mismos términos. Ni paralización de los presupuestos ni revisión de propuestas descartadas.