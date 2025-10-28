La complicidad entre Mazón y Catalá, en el pleno de València

El concejal del grupo municipal de Compromís, Giuseppe Grezzi, ha aprovechado su turno de palabra en el debate sobre las tarifas de la EMT para colocar un cartel en el atril en el que se puede ver al president Carlos Mazón estamparle un beso en la mejilla a la alcaldesa María José Catalá bajo el lema “20:11, Ni Oblit Ni Perdó”, en referencia a la hora a la que fue lanzada la alerta masiva de la Generalitat cuando muchas de las víctimas mortales de la dana ya habían perdido la vida.

Grezzi ha empezado acusando a la alcaldesa –sentada a su espalda– de ser insensible a las víctimas de la dana, saliendo al paso con “un minuto de silencio que se ha inventado esta mañana”. El valencianista también le ha recriminado "no haber hecho nada" en los pueblos golpeados por la barrancada. “Pero la gente no olvida señora Catalá, la gente no olvida a un gobierno que les ha dejado abandonados”, ha añadido el extitular de Movilidad llevando al pleno la indignación manifestada el pasado sábado por más de 50.000 personas en las calles de la capital valenciana.

Antes, la socialista María Pérez ha afeado al concejal popular Jesús Carbonell el hecho de llevar una propuesta de tarifas para la EMT que sirve de base de elaboración presupuestaria sin incluir descuentos y bonificaciones. Pérez ha acusado al gobierno municipal de PP y Vox de rehuir su propia responsabilidad y escudarse en decisiones de terceros, en este caso el Estado o la Generalitat, para evitar bonificar por sí mismos y conformar unos presupuestos que, bajo su criterio, nacen incompletos. Si el Estado no prorroga las bonificaciones, su escenario ideal, en lugar de mantenerlas ustedes, no las aplicarán, se ahorrarán un dinero y culparán a otros. Su estrategia es esperar, ahorrar y culpar si algo falla”, ha lamentado la concejala socialista.

Por su parte, el valencianista Grezzi, manifestada su crítica a la gestión de la dana, ha entrado en el tema de debate con un carnet Móbilis 30 en la mano. “Esta es la tarjeta que Catalá y Mazón van a obligar a la gente a hacerse para tener transporte gratuito para los menores de 30 años. Esperaron semanas para poder obtener la tarjeta, y una vez obtenida acusaron errores informáticos y colas… Cuando ya la tenían dejó de funcionar. Además el 31 de diciembre caducaron los viajes que tenían en la tarjeta y no avisaron a casi nadie. Se han perdido miles de viajes. Miles de personas estafadas por PP y Vox”, ha resumido Grezzi.

En defensa de la gestión municipal, el concejal Jesús Carbonell ha respondido a Pérez con una precisión técnica: “Las tarifas de la EMT se aprueban en el pleno y los descuentos en la Junta de Gobierno Local. Actuaremos si hay descuentos a la vista de propuesta del Ministerio, pero como cada seis meses los cambian es imposible saber cuáles son las circunstancias”. Y también ha contestado a Grezzi explicando que los viajes perdidos en la tarjeta Mobìlis son competencia de la Generalitat y no del Ayuntamiento de València.