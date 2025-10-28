El IVO ya tiene luz verde para su ampliación

La ampliación del IVO ha pasado el filtro del pleno municipal -una semana después de hacerlo en la Comisión de Urbanismo. con un escaso debate, exclusivamente entre el PP, como autores del proyecto, y Compromís, en clave verde.

El edificio lleva tiempo precisando una nueva ampliación -hace ya tiempo que su edificio primigenio fue complementando con fincas colindantes- y el proyecto ahora aprobado supone modificar puntualmente el PGOU para utilizar una parcela de 1.700 metros cuadrados del Parque Profesor Antonio Llombart, ubicado enfrente del edificio circular, para levantar y unificar las nuevas secciones.

La oposición al proyecto corrió a cargo exclusivamente de Compromís y del que fuera concejal de Parques y jardines, Sergi Campillo, que reprochaba la pérdida de jardín y que no "compraba" la contrapartida: 3.300 metros cuadrados más al este, en la zona de la calle Doctor Olóriz. "Los vecinos de Doctor Olóriz tienen derecho a una zona verde, si, pero no a costa de quitar de otro sitio para ampliar un centro privado, que podía haber crecido en el complejo de la Nueva Fe, pero no se peleó".

Como quiera que el concejal de Urbanismo, Fernando Giner, había hablado de la importancia de dotar de más recursos a un centro avanzado en la lucha contra el cáncer, Campillo sacó la vía nacional. "Los que menos pueden hablar de cáncer ahora son ustedes, el PP, visto lo que ha sucedido en Andalucía".

"No sé qué mosca le ha picado"

Giner reiteró que "no suprimimos una zona verde. Simplemente, se minora, y estamos hablando de 1.700 metros de una parcela de veinte mil, mientras se duplica la superficie con el nuevo jardín. Además, ni ustedes han presentado alegaciones ni los vecinos han alegado y hasta dudo que su grupo esté a favor. Sinceramente, no sé qué mosca le ha picado".

El debate estaba llamado a morir por la simplicidad de la mayoría del gobierno municipal, pero se encontraron además con el silencio del PSOE, que no entró en el debate y que se abstuvo en la votación.

Dos torres "de interés público"

El equipo de gobierno considera justificada esta modificación concreta del PGOU por razones “de interés público”, ya que permitirá agrupar todo el equipamiento asistencial sanitario del IVO en una única ubicación, lo que mejorará la asistencia y el cuidado de los enfermos. Las futuras instalaciones se construirán en una superficie de 1.743,30 metros cuadrados, donde se materializarán unos 16.000 m2 de techo que permitirá la construcción de dos bloques hospitalarios, uno con cinco alturas, y el segundo con 12.