València decreta el luto oficial en el aniversario del 29-O

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha declarado día de luto oficial durante la jornada del 29 de octubre de 2025, desde las 00.00 hasta las 23.59 horas, tras la tragedia sufrida este miércoles hace un año en Valècia.

Mediante un decrato, el Ayutamiento de València ha anunciado por resolución de Alcaldía: "El 29 de octubre de 2024 una dana afectó severamente la provincia de València, y en nuestra ciudad se vieron gravemente afectadas las pedanías del Sur, en especial La Torre, Castellar-Oliveral y Forn d’Alcedo. Un año después de la mayor tragedia que hemos sufrido en las últimas décadas, en recuerdo de cada una de las víctimas, convocar un minuto de silencio para el comienzo de la sesión del pleno ordinario del mes de octubre y declara día de luto oficial durante la jornada del 29 de octubre de 2025, desde las 00.00 hasta las 23.59 horas".

Las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales y un crespón negro se exhibirá además en los de Plaza del Ayuntamiento y mupis en el circuito digital de toda la ciudad.

Minuto de silencio en el pleno del ayuntamiento / Levante-EMV

Con 17 víctimas mortales halladas en el área metropolitana, València fue la tercera ciudad más golpeada de la dana, especialmente en La Torre, donde un parking convertido en 'ratonera mortal' se cobró la vida de siete vecinos. Desde entonces las pedanías del sur viven con miedo a las lluvias torrenciales y miran con preocupación el nuevo cauce del Turia –a medio metro de desbordarse el 29-O– y las vías del tren que actuaron como barrera agravando las inundaciones.