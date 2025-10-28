El Cementerio General llega a Todos los Santos con su macroampliación en marcha

El Cementerio General está cerca de alcanzar la condición de "sold out" y por eso, los visitantes a las zonas más modernas del camposanto se encontrarán, cuando visiten a sus seres queridos en Todos los Santos, con que las máquinas están empezando a llevar a cabo una de las ampliaciones más ambiciosas de su historia. A lo largo de las últimas semanas han empezado las labores de saneamiento de la parcela que discurre paralela a la V30, que dará servicio a la ciudadanía: más de 2.500 personas podrán ser enterradas en toda esta zona dentro de pocos meses, cuando hayan finalizado los trabajos.

Desde hace tiempo, el viejo camposanto saltó al otro lado de las vías del tren. Es lo que se conoce como Sección 20, que incluye el Tanatorio Municipal, las oficinas del Servicio de Cementerios y una amplia sección de nichos, incluyendo unos enterramientos-cripta poco utilizados y una pirámide de cenizas. Esta sección quedó completa hace tiempo y los enterramientos fueron a parar a una nueva parcela, el Sector 21, apartado del resto del mundo por un caminito. Éste ha sido protagonista de diferentes actuaciones en los últimos años. Estaba concebido por largas parcelas rectangulares que han ido construyéndose paulatinamente con nichos extremadamente convencionales: grandes bloques de cemento blando, que incluso tienen en su interior la tapa con la que se cerrará la sepultura hasta la llegada del mármol.

Vista aérea. La parte superior es la que ocuparán las nuevas sepulturas / Maps

El plan de choque, casi completo

El pasado año por estas fechas precisamente, se llevaba a cabo un plan de choque para completar todas esas parcelas. Un total de 1.800 nichos fueron construidos como si de un tetris se tratara. Nichos sencillos y columbarios completaron las tramadas, cuya monotonía apenas rompen las aceras que los separan y los cementerios judío y musulmán, que también están en esta zona.

Lo cierto es que el sector 11 se ha llenado en apenas doce años. El pasado mes de mayo se acordó una nueva ampliación de este sector. Lo que supondrá derribar el actual muro que lo cierra y extender sus límites sobre 11.000 metros cuadrados, todos ellos paralelos a la V30 y "comiéndose" más de un tercio del espacio disponible antes de llegar a los límites que marcan la vía del metro y, detrás, las cocheras de la EMT. La ejecución de las obras incluye la urbanización del espacio y construir un total de 2.596 nuevas unidades de enterramiento, distribuidas en 1.380 nichos sencillos, 160 adosados a muro y 1.056 columbarios.Todo ello, para una inversión de casi tres millones de euros.

Los dos últimos bloques del Sector 21: uno casi completo y el último todavía a estrenar / Moisés Domínguez

Bloques preparados

De hecho, las obras van a destajo porque el plan de choque del pasado mes de octubre amenaza con el completo en poco tiempo. De hecho, ahora mismo está ya casi llena el penúltimo de los bloques y tan solo queda uno completo, que conforman 250 nichos sencillos y 176 columbarios. Al otro lado del muro prefabricado los operarios entran y salen y ya tienen acumulados bloques de cemento blanco.

Si las obras no llegaran a tiempo, el Servicio tiene un stock de nichos que se pueden reutilizar: son los de los finados cuyas familias no han renovado su alquiler y que están listos para el vaciado.

Las obras cerradas. Al fondo, los límites actuales del Cementerio en la Sección 21 / Moisés Domínguez

Ampliación sobre espacio disponible

La ampliación del Cementerio General apurando el espacio disponible es una constante en el principal camposanto de la ciudad. Una vista aérea del mismo revela como éste empezó a construirse, hace más de doscientos años, con lógica geométrica, propia de una parcela en la que, a primeros del Siglo XVIII, no había más que huerta. Así fueron desarrollándose las ampliaciones durante un periodo largo de tiempo, puesto que el Cementerio General daba servicio a una ciudad mucho menos poblada y que tenía cementerios parroquiales, por lo que gran parte de su primer siglo de historia es un espacio de privilegio, en el que se enterraban personas pudientes.

Con el paso del tiempo la configuración de la trama urbana empezó a acercarse y surgieron tanto vías de tren como grandes avenidas. Esto es lo que ha propiciado que toda esa parte vieja tenga ahora un perímetro amorfo, abrochado por sus límites naturales. Los cuales tuvieron que "saltar" a finales del pasado siglo hacia las nuevas secciones.