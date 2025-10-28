Oportunidad inmobiliaria única: Piso en una de las mejores ubicaciones de València por 625.000 euros

Encontrar una vivienda en venta en plena capital no es una oportunidad que se presente todos los días, aunque sus principales candidatos suelen ser inversores. La otra salida que encuentran estos pisos son familias grandes, que encuentran en estas localizaciones una situación de lujo y comodidad difícil de encontrar en otros lugares.

A escasos metros de la Gran Vía se encuentra este inmueble por 625.000 euros que se presenta como una opción de alto nivel para familias grandes o inversores que busquen espacio, luz y una ubicación inmejorable.

La vivienda está situada en la tercera planta de un edificio de siete alturas. Las instalaciones del edificio, la fachada y el zaguán, han sido reformados recientemente. El acceso al ascensor garantiza una entrada cómoda, sin obstáculos que dificulten su acceso en todas las condiciones.

Piso en venta en la Gran Vía de Valencia / Vostra Casa

La propiedad dispone de 135 m2 y cuenta con 5 dormitorios amplios, un salón luminoso, una cocina con doble acceso, un baño completo y un aseo. Además, cuenta con una excelente iluminación natural y una excepcional circulación del aire gracias a la ventilación cruzada y los dos patios exteriores.

El piso se encuentra pegado a la Gran Vía, una localización difícilmente mejorable en la capital. En las inmediaciones cuenta con supermercados, un centro de educación secundaria y una grandísima oferta de ocio a pocas calles de la vivienda.