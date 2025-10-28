La oposición pide a Catalá que rompa el pacto con Vox tras el bloqueo a la Zona de Bajas Emisiones

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València ha pedido a la alcaldesa María José Catalá que rompa su pacto de gobierno con Vox después de que esta formación haya tumbado la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital, cuyos primeros pasos están previstos para el próximo 1 de diciembre. Pese a ser una medida muy tibia en relación con la exigencia del Gobierno central, el portavoz de Vox ha rechazado la propuesta del PP en base a un supuesto "fanatismo climático" y la libertad de los conductores para circular por la ciudad.

“Pactar con negacionistas le ha salido muy caro a València por culpa de María José Catalá. El ridículo de su gobierno no solo perjudica la imagen de la ciudad, sino también la salud de todos los valencianos y valencianas, además de las arcas del Ayuntamiento de València. Supondrá una pérdida de 115 millones de euros porque València se queda sin los fondos Next Generation, habrá una sanción prevista por Europa y perderemos las ayudas al transporte que están vinculadas a tener la ZBE", pronostica la portavoz Papi Robles. "Que nos explique ahora cómo saldremos de este embrollo", añade.

Voluntad de colaborar

Compromís ofrece a Catalá aprobar la Zona de Bajas Emisiones con las propuestas de Compromís, pero advierte que "si quiere seguir con su orgullo, lo pagaremos muy caro los valencianos". "Pero como hay que gobernar con responsabilidad, hoy pedimos la dimisión o el cese inmediato del concejal Carbonell, y que la alcaldesa rompa el pacto de gobierno con Vox, porque la ciudad no puede seguir gobernada por negacionistas que la perjudican gravemente.”

Por su parte, el portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, ha denunciado "la incapacidad de Catalá de aprobar una Zona de Bajas Emisiones tras quitarle su apoyo Vox y negarse a aceptar la propuesta de los socialistas". "La irresponsabilidad de Catalá le puede costar a la ciudad 115 millones de euros", cuantifica también el socialista.

"A pesar de que el Partido Socialista ha intentado negociar con el Gobierno una zona de bajas emisiones que incluyera propuestas de verdad contra la contaminación, estos se han negado en redondo. Al final, el ego del concejal de movilidad y de Catalá puede costarle 115 millones de euros a esta ciudad y, si eso ocurre, si por no aprobar una zona de bajas emisiones los valencianos y valencianas pierden ese dinero, debería dimitir el concejal de movilidad de inmediato", ha manifestado Sanjuan.