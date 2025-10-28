La oposición reta a Catalá a no sumarse a los postulados "racistas" de Vox

Las mociones que presenta la oposición en el pleno municipal de València están llamadas, en muchas ocasiones, a convertirse simplemente en motivo de debate entre mensajes antagónicos. Con el resultado marcado de antemano. Así, el socialista Borja Sanjuán presentó una (rechazada, como era previsible por el sistema de mayorías) "en defensa de la igualdad y los derechos humanos" en contra de la idea del gobierno autonómico de disociar en las estadísticas el lugar de procedencia.

Y se convirtió en un guante lanzado por la oposición hacia el PP, al advertirles que apoyarlo supone acercarse el mensaje de Vox, "un partido racista. ¿Hay alguna duda de que no se haga para discriminar?". Se dirigió Borja Sanjuán a la bancada del PP que "no pueden alegar ignorancia. Ahora, probablemente, ustedes dirán que los datos nunca van a hacer daño al debate. Como si retorcer las verdades fuera importante" y apeló a lo que consideran campañas de negación previas como "la violencia de género, las denuncias falsas, la criminalidad y los usos de servicios públicos".

"Ustedes confunden libertad con odio. No hay ninguna mayoría parlamentaria que avale la discriminación. Hemos llegado a escuchar aquí posiciones machistas amparadas en el derecho a la vida, la de aquellos que lo merecen, claro. ¿Culpabilizamos a una persona de otro país por usar la sanidad pública? ¿Es un derecho para españoles?" y advirtió al PP que "llegará el momento que serán tan indistinguibles que no los escucharán".

José Gosálbez, en turno de réplica / Ayto Vlc

"¿Ustedes van a hablar de derechos?"

El portavoz de Voz, José Gosálbez, salió en turno de réplica inmediata: "¿Ustedes, los socialistas, van a hablar de derechos, los que colonizan y manipulan? ¿De un partido de imputados, de hermanísimos, de pentaimputadas? ¿De ustedes, que según la UCO es una organización criminal?. Odio es su amigo Víctor Egio hablando diciendo que "no el tiro al pichón, sí el tiro al fachón". Nos han deseado un tiro en la nuca. ¿Ustedes están de acuerdo? Lo que apesta es su proyecto de nación. Con política migratoria de puertas abiertas y manos atadas. Un infierno fiscal, ruptura social, revanchismo histórico, libertad a violadores y apología de la muerte con el aborto y la eutanasia. Moral podrida. Y mientras suben las agresiones sexuales a las mujeres. Y hoy nos traen al debate el Plan Valenciano de Estadística. Queremos solo claridad y saber en qué se emplea el dinero de todos los valencianos".

Papi Robles, desde su asiento / Ayto Vlc

"Sube la población migrante, pero no la delincuencia"

Papi Robles reiteró el mensaje al PP. "El problema que tenemos en esta ciudad es que no es solo que esté demostrado que aumenta la población migrante pero no la delincuencia. Estoy segura que muchos no tenemos ningún problema real con la emigración. Estamos haciendo un problema: primero los migrantes, luego las mujeres, los discrepantes, los que hablan valenciano, son los que se señalan con el dedo. Y los siguientes seréis vosotros" -dijo a los concejales del PP- "Pensábamos que erais de otra forma. Cada vez que señaláis a alguien señalais a vuestros compañeros y vuestros hijos, porque están creciendo en el odio. La gente no se merece el pozo en el que nos estáis metiendo".

Marta Torrado recordó las políticas sociales del anterior periodo del PP al frente del Ayuntamiento / Ayto Vlc

"Pioneros en programas de integración"

Marta Torrado salió en turno de réplica recordando que "este año cumplimos en este Ayuntamiento 30 años de solidaridad y cooperación municipal. Entiendo que a la oposición le sorprenda. Supimos romper esquemas municipalistas y establecer un modelo que está vigente. Y le recuerdo que hace más de veinte que València se posicionó como entidad pionera en políticas de integración". Jugó Torrado, además, a la inversa: "En los parámetros del Ministerio se aplican edades y países de origen. ¿Van ustedes a enmendar la plana a su ministerio?" y concluyó asegurando que "ustedes no tienen monopolio de la diversidad. Se pusieron en esta ciudad mucho antes de que ustedes se sentaran aquí. ¿Ustedes van a reprobar a su presidente por el negocio de su suegro? ¿Lo que dicen aquí se lo van a trasladar a Ábalos? Dicen que se han eliminado consejos, albergues y capacidad de respuesta. Y es absolutamente falso. Porque no han hecho bien los deberes o son ignorantes". Tras el debate, la votación descartó cualquier proclamación de intenciones.