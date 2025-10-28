La pedanías de València se llenarán de velas en recuerdo de los fallecidos
Una marcha partirá desde La Torre a Benetússer a partir de las 19 horas de este miércoles
Las pedanías de València afectadas por la dana celebrarán el primer aniversario de la tragedia, mañana, 29 de octubre, con velas en las ventanas y recogimiento en sus casas. También habrá una marcha desde La Torre para unirse a la concentración que tendrá lugar por la tarde en Benetússer y que acogerá a participantes de varios municipios cercanos.
El acto más importante se celebrará en casa. La Asociación de Vecinos de La Torre ha conminado a todo el mundo a poner velas en las ventanas y los balcones del pueblo. Será cuando caiga la luz y durante toda la noche, como recuerdo a quienes perdieron la vida aquel día. También la asociación de vecinos de Castellar-l'Oliveral invitará a toda la pedanía a colocar estas velas en sus casas en señal de respeto y recuerdo.
Por lo que se refiere a la marcha, la salida será a las 19 horas desde la calle Real de Madrid para llegar a las 19,30 a la concentración que tendrá lugar en la Plaça de la Xapa de Benetúser.
Los familiares de las víctimas estarán presentes por la mañana en el funeral de estado que se celebra en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València con presencia de los reyes.
