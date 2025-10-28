El recuerdo a Ernest Lluch enfrenta a los grupos municipales

Las mociones del pleno municipal de octubre empezaron con una polémica, cuando el grupo socialista reclamó que el gobierno municipal instara a mantener el nombre de Ernest Lluch al complejo sanitario de Campanar, en lugar de retirarlo y darle solo el nombre al Centro de Especialidades, tal como ha decidido el Consell. Polémica porque se convirtió en un debate sobre la aplicación de honores a personas y especialmente a las víctimas del terrorismo.

Lo defendio Borja Sanjuán asegurando que el nombre "no se le dio como político, sino como una figura que en cualquier parte del mundo sería un hombre de consenso. El problema que tienen ustedes con Ernest es que tienen un problema con los posicionamientos democráticos. Hay pocos sitios más democráticos que un hospital público, donde da igual quien somos o cuanto dinero tenemos. Que un hospital público lleve el nombre de una persona que murió por defender la democracia debería ser orgullo de todos. Pero determinadas memorias estorban".

El equipo de gobierno presentó (y acabaría aprobando) una moción alternativa con otro tipo de apoyo al Consell: que los estudiantes aprendan lo que era ETA y las víctimas de ETA en las aulas. "A lo mejor algunos políticos deberían aprender que cuando las víctimas son de otro partido interesan menos" concluyó Sanjuan.

Pere Fuset rescató los honores a Rita Barberá / RLV

"¿Por ser catalán?"

Se sumó al coro Pere Fuset, recriminando al PP "cuanto de sectario ha de ser para quitar a una víctima de terrorismo a un complejo sanitario" y repaso otros bautizos, como cuando "nada más llegar pusieron "Rita Barberá" al Puente de las Flores, seguro que para borrar su mala conciencia. Ustedes, que firmaron su expulsión y tras morir abandonada por todos. O el cambio del nombre de la ciudad, donde han creado problemas donde no hay. Y ahora sus compañeros de su querido Mazón piensan que hay que quitarle el nombre a Ernest Lluch. ¿Por qué lo hacen? ¿Por ser ministro progresista, por ser catalán, porque lo decidió al Botànic o por todo a la vez? Sería impensable con otros homenajes a otras víctimas, justamente recordados. Ernest Lluch debe inspirar a cualquier gobierno. Porque su modelo de sanidad pública es inspiradora". E instó al gobierno -en teoría, el autonómico- a "trabajar más para no pasar meses para tener una cita o una prueba por ese bultito que me ha salido. Usted deben defender que la salud de todos esté en las mejores manos. Y eso no pasa por borrar la memoria de Ernest Lluch o cambiar cualquier otro nombre. Rectifiquen por favor".

Juan Carlos Caballero sacó el argumentario de la relación entre el PSOE y Bildu / RLV

Caballero: "el PSOE disfraza su deriva moral"

La intervención de réplica de Juan Carlos Caballero era previsible: apelar a la "humillante sumisión" del PSOE, que "disfrazan de homenaje para blanquear su deriva moral. No engañan a nadie. Ese PSOE de la Transición, del que formó parte Ernest Lluch, ya no existe. Hoy es un partido que pacta con los herederos de los verdugos de Ernest Lluch. Ese partido que llevaba a 44 condenados, siete de ellos por asesinato, en sus listas. Ese es el partido progresista para los socialistas de hoy. Debe ser que el tiro en la nuca es el progresismo de hoy. Su moción no recuerda a Ernest Lluch: lo humilla. Y miente que se elimine el nombre: Ernest da nombre al Centro de Especialidades en el complejo sanitario".

Sanjuán pasa al tuteo

Se enfadó Sanjuán, hasta el punto de pasar a tutear al portavoz del PP. "Esta es la intervención más lamentable de este pleno: usar su memoria para arrastrarla por el fango. ¿Crees que puedes venir a reinterpretar lo que decía Ernest Lluch? Si queda algo de respeto democrático no debería molestarte que se reivindicara la memoria de Ernest Lluch. No es necesario salir a hablar de "pactar con terroristas" o que si el tiro en la nuca. Y no sé quien te crees que eres para decir que no militaría en elste Partido Socialista. Rectifica o sal a repetir el discurso que te han escrito y que no has leído nunca a Ernest Lluch".

Con el guión preestablecido, Caballero no dio un paso atrás y la moción alternativa salió adelante. De unos temas que sobre lo que el ámbito municipal no tiene capacidad alguna de decisión.