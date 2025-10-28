València aprueba la compatibilidad del uso comercial y deportivo en las parcelas del Nou Mestalla

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado hoy la compatibilidad del uso terciario (comercial) con el uso deportivo de los terrenos que rodean al Nou Mestalla, es decir, el denominado Estudio Detalle que regulará los futuros usos del entorno del nuevo estadio del València Club de Futbol.

El objetivo principal del acuerdo es definir las condiciones de volumen y forma de las edificaciones propuestas para usos compatibles con el deportivo, respetando la normativa vigente y promoviendo la integración arquitectónica y paisajística con el entorno. Además se busca preservar la independencia visual del estadio como hito urbano y generar espacios abiertos y dinámicos.

Este acuerdo, que afecta al espacio comprendido entre las avenidas Corts Valencianes y Nicasio Benlloch, en el barrio de Benicalap, ha sido aprobado con el respaldo del equipo de gobierno y del Grupo Socialista y los votos en contra de Compromís. Si bien, tal como ha recordado el concejal de Urbanismo, Juan Giner, “está condicionado a que el club ingrese, en la tesorería del Ayuntamiento de València, 11,2 millones de euros para la construcción del Polideportivo Municipal de Benicalap que, tal como se acordó en su día, corre a cargo de la citada entidad deportiva

En el debate generado al respecto, el portavoz socialista Borja Sanjuán, ha explicado el sentido del voto de su grupo. “Votamos a favor porque, aunque el escenario no es el deseable, es el menos malo”, ha indicado, tras defender que su objetivo es garantizar que el vecindario de Benicalap tenga el polideportivo anunciado y que el Valencia C.F cumpla con las obligaciones que adquirió”

Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha criticado que “el Pleno aborde este punto sin que el club haya ingresado el dinero”, y ha asegurado que “la palabra de la directiva de esta entidad no es de fiar, por lo que – ha manifestado- no se entiende que el gobierno valenciano esté de brazos cruzados”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha indicado que “el Ayuntamiento actúa con rigor y cumple con sus obligaciones, ya que el Valencia C.F aún no ha solicitado licencia para la zona terciaria del Nou Mestalla, mientras que el consistorio ya le ha requerido ingresar los 11,2 millones del Polideportivo de Benicalap”.