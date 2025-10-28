València eleva su presupuesto de personal hasta los 400 millones de euros

El Ayuntamiento de València ultima sus presupuestos para el año 2026 y, como es habitual, la partida de personal será una de las más importantes junto con los gastos corrientes. Para este año, además, la previsión es que esta partida se incremente un 3,6% respecto a la del año en curso, llegando a los 400 millones de euros. Así se ha aprobado en la Comisión de Patrimonio, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, acto previo a su paso por el pleno.

Esta subida del presupuesto de personal se ha realizado partiendo de una plantilla de 7.215 plazas, de las cuales 63 son de personal eventual, 7.095 de funcionarios y 57 de personal laboral. Y según esas clasificaciones, 381,7 millones se destinarán a la "plantilla presupuestaria" y 18,2 millones a "otras retribuciones".

Ya en el mes de junio la alcaldesa de València, María José Catalá, anunció un fuerte incremento de la plantilla en los próximos años. Lo hizo durante la firma del acuerdo laboral 2024-2027 con el conjunto de los sindicatos que tienen representación en el Ayuntamiento de València. Tras la estabilización de 1.216 interinos, Catalá anunció la incorporación de al menos 300 funcionarios interinos que vendrían a cubrir las crecientes necesidades de los servicios municipales.

Las líneas maestras

"Después de la implantación de la Carrera Profesional Horizontal en el año 2016, este acuerdo nos permite culminar una nueva estructura retributiva acorde a la normativa. También supone una reestructuración de los puestos de trabajo de la plantilla municipal que hemos hecho para adaptar esta plantilla a las exigencias de los servicios municipales, para unificar categorías y favorecer así la movilidad, cosa que para nosotros es importante, y también para valorar especialmente las labores de atención al público, la dificultad técnica de cada puesto, el nivel competencial y la mayor dedicación de las funciones encomendadas”, dijo en su día la alcaldesa de València.

Con esta partida de 400 millones para personal, lo normal es que los presupuestos de 2026 vuelvan a ser históricos en cuanto a cuantía. Para este año, los presupuestos municipales superaron los 1.200 millones de euros, concretamente, 1.210, con un presupuesto consolidado (incluye los entes autónomos) de 1.338 millones de euros. Eso supuso un incremento del 8,4% respecto a las cuentas de 2024. Una cifra calificada de histórica.

En aquella ocasión, cuando la dana acababa de sembrar la tragedia y el caos en las pedanías de La Torre, Forn d'Alcedo y Castellar-L'Oliveral, el debato giró en torno a la partida que se destinaría a recuperar estos pueblos y atender las necesidades de sus residentes. Aunque luego ha crecido considerablemente, en principio se destinaron solo 10 millones de euros, un cifra que para la oposición resultaba completamente insuficiente.

Siguiendo el calendario habitual, los presupuestos municipales, elaborados desde la Concejalía de Hacienda, que lidera María José Ferrer San Segundo, podrían aprobarse en pleno en torno al 20 de noviembre, para así poder aprobarlos definitivamente a finales de diciembre una vez superado el mes de alegaciones.