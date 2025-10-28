Vox tumba por sorpresa la Zona de Bajas Emisiones de València

Sorpresón para terminar el pleno del Ayuntamiento de València. Vox le ha tumbado a Catalá la Zona de Bajas Emisiones de València, que se arriesga a perder 115 millones en subvenciones de los Next Generation, las ayudas al transporte que van asociadas a tener ZBE y la sanción prevista por incumplir el mandato ministerial. El debate del despacho extraordinario lo ha arrancado José Gosálbez, portavoz de los voxistas, explicando el sentido de su voto: rechaza la ZBE, ha dicho, porque defiende la libertad de movimientos de los ciudadanos frente al "mandato de Sánchez y el fanatismo climático".

Por su parte, la socialista María Pérez ha revelado que en los puntos anteriores el Partido Popular ha intentado negociar con el PSPV la aprobación de su Zona de Bajas Emisiones para intentar no perder los fondos europeos –la alcaldesa María José Catalá se había ausentado para negociar con Borja Sanjuan–, pero los socialistas le han reclamado aplicar la limitación sin la laxitud con la que partía, aplicando medidas reales que de verdad mejoren la calidad del aire. El gobierno municipal ha rechazado la propuesta del PSPV y estos han rechazado apoyar al gobierno de Catalá. En la misma línea se ha manifestado Giuseppe Grezzi argumentando que la Zona de Bajas Emisiones cae en València por el negacionismo climático de Vox y la aquiescencia del Partido Popular.

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, le ha recordado a su socio de Vox que ellos han votado hasta cinco veces a favor de la ZBE. Acto seguido ha explicado que ellos tampoco están a favor de aplicar medidas prohibitivas –en lo que coinciden con los voxistas–, pero se han plegado al mandato del Ministerio de Transportes con una zona blanda para dar margen de maniobra a los ciudadanos. "Estamos exigiendo a las familias que adopten decisiones que económicamente les afectan", ha justificado sobre el plan que ahora tumba Vox.

En el siguiente turno, Gosálbez ha vuelto a arremeter contra el Gobierno de Sánchez por imponer la limitación y se ha preguntado: "La calidad del aire es importante, ¿pero cuánto vale la libertad de los ciudadanos?". Pérez le ha recriminado al PP que "pierde 115 millones de euros porque es incapaz de negociar y porque se ha equivocado con sus compañeros de viaje", en alusión a Vox. Grezzi ha sugerido que Carbonell debería dimitir al no sacar adelante un proyecto obligatorio para la ciudad de València. "Son más peligrosos por inútiles que por corruptos, como decía Oltra", ha dicho el valencianista citando a su excompañera. Finalmente, Carbonell ha propuesto aceptar la propuesta de PSPV y Compromís sobre el perímetro de València, extendiendo la ZBE de València al suelo urbano y urbanizable. Tras un receso de dos minutos, la oposición ha rechazado la mano tendida.