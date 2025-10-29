Cacerolada en los barrios de València por el aniversario de la dana

València no olvida. Un año después de la trágica dana que cambió para siempre la historia de la provincia, y coincidiendo con el final del funeral de Estado, que ha tenido lugar este miércoles en el Museo de las Ciencias, cientos de vecinos y vecinas han salido a sus balcones en una multitudinaria cacerolada en recuerdo de las víctimas. La hora escogida, las 20:11. Cuando sonó el EsAlert hace un año en los móviles de todos los valencianos. Cuando buena parte de los 229 fallecidos ya habían perdido la vida.

Un EsAlert tardío y erróneo

La jueza de la dana, Núria Ruiz Tobarra, dijo en un auto que "los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí". El aviso a la población "constituye -señala- una constante en las declaraciones de los familiares y testigos la constatación del aviso notablemente tardío, el consejo de evitar desplazamientos en el SMS de alerta fue las 20:11, y errado en su contenido, muchas de las víctimas fallecieron sin salir de la planta baja de su domicilio, al bajar al garaje, o simplemente por encontrarse en la vía pública".

La cacerolada ha podido escucharse en los diferentes barrios de València. De Benicalap a Ciutat Vella, de Patraix a Marxalenes. Con ella, los vecinos exigen justicia para las víctimas, además de la dimisión de Mazón, como también han hecho los propios familiares de las víctimas mortales esta tarde en el funeral de Estado.