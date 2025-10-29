Emocionante minuto de silencio en la 'ratonera mortal' de La Torre
En el garaje subterráneo más grande de la pedanía del sur fallecieron siete personas, familiares y vecinos han querido rendirles homenaje
Esta noche ha llovido en La Torre todo lo que no cayó el día de la gota fría más trágica la historia de la Comunitat Valenciana. La pedanía del sur tuvo víctimas mortales por la barrancada que llegó de Paiporta y topó con las vías ferroviarias, agravando las inundaciones. Los vecinos miraban al cielo y el peligro les venía a ras del suelo.
Aquel día la lengua de fango anegó las dos plantas del garaje subterráneo más grande de La Torre, situado en la intersección entre la calle Mariano Brull. En su interior quedaron atrapadas seis personas y el aparcamiento succionó hacia dentro a un séptima víctima mortal.
La pedanía no ha vivido nada igual y aún trata de recuperarse. Una veintena de familias siguen realojadas porque sus viviendas aún supuran humedad. Los cinco ascensores que conectan el garaje con cinco patios siguen sin funcionar. Y las familias y familiares de los fallecidos siguen sin olvidar.
Ayer rindieron un emocionado homenaje frente a la puerta del garaje, donde se colocaron velas y ramos de flores. Hubo aplauso y algún lloro. «Llevo todo el día con ansiedad», se escuchaba decir. «Esto es muy duro». El minuto de silencio se convocó a las 20.11, la hora del Es-Alert, que sonó cuando estaban ya dentro. Al lado del garaje hay un grafiti que dice «Ni oblit ni perdó».
