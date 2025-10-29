Minuto de silencio por las víctimas de la dana en València y sus pedanías

València y sus pedanías se han sumado este miércoles, 29 de octubre, cuando se cumple el primer aniversario de la tragedia de la dana que causó 229 víctimas mortales, al minuto de silencio convocado por la Federación de Municipios y Provincias como homenaje a las víctimas en todos los ayuntamientos valencianos. La alcaldesa de Valencia, Mª José Catalá, ha participado en el minuto de silencio en la alcaldía pedanea de La Torre junto a efectivos de Bomberos y Policía Local. Los servicios de emergencia municipales han estado presentes tanto en la plaza del ayuntamiento como en las alcaldías pedaneas de Castellar-Oliveral como Forn d’Alcedo. El rastro de la devastación de la barrancada en las tres pedanías del sur de València, donde perdieron la vida 16 personas, todavía es visible en estos pueblos.

Concejales y concejalas de los cuatro grupos municipales del Ayuntamiento de València, además de representantes de los Bomberos, de la Policía Local y funcionarios municipales, han guardado también un minuto de silencio en la plaza del Ayuntamiento por las víctimas en el primer aniversario de la barrancada que arrasó las comarcas de l'Horta Sud, Requena-Utiel, la Ribera, la Hoya de Buñol y Los Serranos, además de las citadas pedanías del sur del "cap i casal".

Minuto de silencio por la dana de la corporación municipal en la plaza del Ayuntamiento de València / A.V.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha querido estar en la concentración convocada a las puertas de la alcaldía pedánea de La Torre, la pedanía donde más fallecidos se registraron. Catalá ha estado acompañada por el alcalde pedáneo, Rafael Arnal, y por el jefe de la Policía Local, Ángel Albendín, y el inspector jefe de Bomberos, Enrique Gisbert, entre otros asistentes. Agentes de los cuerpos de Bomberos y Policía Local han estado presentes también en las concentraciones que han tenido lugar igualmente en Castellar-l’Oliveral y El Forn d’Alcedo, y a la que se han sumado vecinos y vecinas de las pedanías.

El minuto de silencio se enmarca en la jornada de luto oficial decretada por el Ayuntamiento de València con motivo del 29 de octubre. Así, las banderas ondean a media asta en todos los edificios municipales y el circuito digital de mupis exhibe crespones negros. También los mupis de la plaza de L’Ajuntament, ubicados en la fachada de la Casa Consistorial, muestran un crespón negro, que se mantendrá hasta las 12 de la noche.