Minuto de silencio por las víctimas de la dana en València y sus pedanías
València vive una jornada de luto, las banderas ondean a media asta en los edificios municipales y el circuito de mupis exhibe crespones negros
H.García
València y sus pedanías se han sumado este miércoles, 29 de octubre, cuando se cumple el primer aniversario de la tragedia de la dana que causó 229 víctimas mortales, al minuto de silencio convocado por la Federación de Municipios y Provincias como homenaje a las víctimas en todos los ayuntamientos valencianos. La alcaldesa de Valencia, Mª José Catalá, ha participado en el minuto de silencio en la alcaldía pedanea de La Torre junto a efectivos de Bomberos y Policía Local. Los servicios de emergencia municipales han estado presentes tanto en la plaza del ayuntamiento como en las alcaldías pedaneas de Castellar-Oliveral como Forn d’Alcedo. El rastro de la devastación de la barrancada en las tres pedanías del sur de València, donde perdieron la vida 16 personas, todavía es visible en estos pueblos.
Concejales y concejalas de los cuatro grupos municipales del Ayuntamiento de València, además de representantes de los Bomberos, de la Policía Local y funcionarios municipales, han guardado también un minuto de silencio en la plaza del Ayuntamiento por las víctimas en el primer aniversario de la barrancada que arrasó las comarcas de l'Horta Sud, Requena-Utiel, la Ribera, la Hoya de Buñol y Los Serranos, además de las citadas pedanías del sur del "cap i casal".
La alcaldesa de València, María José Catalá, ha querido estar en la concentración convocada a las puertas de la alcaldía pedánea de La Torre, la pedanía donde más fallecidos se registraron. Catalá ha estado acompañada por el alcalde pedáneo, Rafael Arnal, y por el jefe de la Policía Local, Ángel Albendín, y el inspector jefe de Bomberos, Enrique Gisbert, entre otros asistentes. Agentes de los cuerpos de Bomberos y Policía Local han estado presentes también en las concentraciones que han tenido lugar igualmente en Castellar-l’Oliveral y El Forn d’Alcedo, y a la que se han sumado vecinos y vecinas de las pedanías.
El minuto de silencio se enmarca en la jornada de luto oficial decretada por el Ayuntamiento de València con motivo del 29 de octubre. Así, las banderas ondean a media asta en todos los edificios municipales y el circuito digital de mupis exhibe crespones negros. También los mupis de la plaza de L’Ajuntament, ubicados en la fachada de la Casa Consistorial, muestran un crespón negro, que se mantendrá hasta las 12 de la noche.
29 de octubre: Un año de la dana que arrasó Valencia
- ÚLTIMA HORA | El primer aniversario de la dana, en directo
- Un año después de la dana
- Las doce caras de la tragedia del 29-O
- Voluntarios: "Vine desde Burgos entonces y estoy aquí otra vez"
- La 'barrancada' a vista de pájaro: el recorrido letal del Poyo
- Cinco fallos y 229 muertos: los errores del 29-O
- La causa cumple un año estrechando el cerco a Mazón
- El paradero de Mazón y otros interrogantes abiertos un año después
- Enlatados en El Ventorro
- Cuatro secundarios bajo el foco del 29-O
- El mapa de la destrucción
- ¿Por qué la rambla de Poyo centra toda la polémica?
- Inversiones para 'domar' un Magro desconocido
- El nuevo cauce del Túria que salvó València, pendiente de ampliar
Suscríbete para seguir leyendo
- Cortes de tráfico durante la Media Maratón en València
- Retiran la última sirena antiaérea de la Guerra Civil en València
- Vox tumba por sorpresa la Zona de Bajas Emisiones de València
- La prensa internacional sitúa a València en el centro de la 'turismofobia
- Billetes gratis de autobús a quienes no tengan un coche para entrar en la Zona de Bajas Emisiones
- Chollo inmobiliario en València: Hasta cinco alturas y garaje independiente por 220.000 euros
- Los nombres más curiosos del Cementerio General
- La película oficial del Traje de la Solidaridad por la dana de la Corte de Honor 2025