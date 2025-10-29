Pont de la Solidaritat: Claveles en recuerdo de los fallecidos y en homenaje a los voluntarios

El Pont de la Solidaritat de la pedanía valenciana de La Torre no ha querido faltar a las ceremonias del 29 de octubre de 2025, cuando se cumple un año de la terrible dana que causó 229 víctimas en València y su área metropolitana. En soledad, con una imagen muy distinta de la que presentaba aquellos días, en la que miles de voluntarios acudían a los pueblos cercanos para ayudar en las labores de limpieza y salvamento, el puente ha aparecido esta mañana con uno de los sus bancos, quizá el más icónico, lleno de claveles blancos. Son flores en recuerdo de las víctimas, pero también en agradecimiento a quienes cruzaron esta pasarela aquellos días para ayudar a los demás.

No es, además, el único elemento de recuerdo que puede verse en el Pont de la Solidaritat, llamado así precisamente por la función que cumplió aquellos trágicos días. Sus laterales metálicos están cargados de crespones de negros, interrumpidos únicamente en su secuencia por senyeres vestidas también de luto y dos grandes carteles, con vistas a las carreteras, que rezan: "Este puente es el que más ángeles han cruzado del mundo entero".