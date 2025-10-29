Pont de la Solidaritat: Claveles en recuerdo de los fallecidos y en homenaje a los voluntarios
Colocan flores en uno de los bancos de la pasarela en el primer aniversario de la tragedia
El Pont de la Solidaritat de la pedanía valenciana de La Torre no ha querido faltar a las ceremonias del 29 de octubre de 2025, cuando se cumple un año de la terrible dana que causó 229 víctimas en València y su área metropolitana. En soledad, con una imagen muy distinta de la que presentaba aquellos días, en la que miles de voluntarios acudían a los pueblos cercanos para ayudar en las labores de limpieza y salvamento, el puente ha aparecido esta mañana con uno de los sus bancos, quizá el más icónico, lleno de claveles blancos. Son flores en recuerdo de las víctimas, pero también en agradecimiento a quienes cruzaron esta pasarela aquellos días para ayudar a los demás.
No es, además, el único elemento de recuerdo que puede verse en el Pont de la Solidaritat, llamado así precisamente por la función que cumplió aquellos trágicos días. Sus laterales metálicos están cargados de crespones de negros, interrumpidos únicamente en su secuencia por senyeres vestidas también de luto y dos grandes carteles, con vistas a las carreteras, que rezan: "Este puente es el que más ángeles han cruzado del mundo entero".
29 de octubre: Un año de la dana que arrasó Valencia
- ÚLTIMA HORA | El primer aniversario de la dana, en directo
- Un año después de la dana
- Las doce caras de la tragedia del 29-O
- Voluntarios: "Vine desde Burgos entonces y estoy aquí otra vez"
- La 'barrancada' a vista de pájaro: el recorrido letal del Poyo
- Cinco fallos y 229 muertos: los errores del 29-O
- La causa cumple un año estrechando el cerco a Mazón
- El paradero de Mazón y otros interrogantes abiertos un año después
- Enlatados en El Ventorro
- Cuatro secundarios bajo el foco del 29-O
- El mapa de la destrucción
- ¿Por qué la rambla de Poyo centra toda la polémica?
- Inversiones para 'domar' un Magro desconocido
- El nuevo cauce del Túria que salvó València, pendiente de ampliar
Suscríbete para seguir leyendo
- Cortes de tráfico durante la Media Maratón en València
- Retiran la última sirena antiaérea de la Guerra Civil en València
- Vox tumba por sorpresa la Zona de Bajas Emisiones de València
- La prensa internacional sitúa a València en el centro de la 'turismofobia
- Billetes gratis de autobús a quienes no tengan un coche para entrar en la Zona de Bajas Emisiones
- Chollo inmobiliario en València: Hasta cinco alturas y garaje independiente por 220.000 euros
- Los nombres más curiosos del Cementerio General
- La película oficial del Traje de la Solidaridad por la dana de la Corte de Honor 2025